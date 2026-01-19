Hyundai vende 68.000 vehículos en España en 2025 y marca un nuevo récord de ventas de coches eléctricos

Archivo - Hyundai Ioniq 9, uno de los buques insignia de la marca en el mercado eléctrico - HYUNDAI - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hyundai ha vendido 68.568 vehículos en España en 2025, lo que le ha permitido registrar un nuevo récord de comercializaciones, con un crecimiento superior al 5% respecto al año anterior, y situarse en cuarta posición en el ranking español de marcas más vendidas, al sumar una cuota de mercado del 6%.

Asimismo, en términos económicos, Hyundai España ha facturado 1.382 millones de euros, un 5,3% más que en 2024 y un nuevo récord de ingresos. La firma también ha superado sus cifras de penetración de ventas financiadas, con un volumen de financiación de 465 millones de euros.

Estas ventas de Hyundai se han dado debido al impulso mayor de lo previsto del mercado, atendiendo a factores como la dana o la entrada de nuevos competidores que han atraído a clientes del mercado de ocasión a la compra de modelos nuevos.

"Estamos contentos, con cifras mejores de las esperadas. Se trata de un buen resultado que reafirma la posición de Hyundai en los últimos años. El objetivo es seguir creciendo en los próximos años", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Hyundai España.

De todos los vehículos vendidos, los cuales más del 80% se fabrican en suelo europeo, el Hyundai Tucson ha repetido como el modelo más popular de la marca en el mercado español, con casi 22.000 unidades matriculadas. Tras su quinto año en España, tal y como ha resaltado el presidente de Hyundai en España, el Tucson ha vuelto a ser líder en su segmento.

Por encima de las 17.000 unidades matriculadas también se ha situado el Hyundai Kona (17.824 comercializaciones). En los siguientes puestos se han ubicado el i20 (14.258 registros), el i10 (11.788 unidades) y el Bayon (10.034 anotaciones).

En cuanto al tipo de propulsión, el 66% han sido modelos electrificados, lo que equivale a un crecimiento del 17% frente a 2024. Asimismo, en lo que se refiere únicamente a los vehículos 100% eléctricos, Hyundai ha matriculado casi 5.000 coches con esta motorización, lo que lleva a tener un peso del 4,84% en el conjunto del mercado de eléctricos.

Este impulso ha sido fruto de, entre otros, el lanzamiento de nuevos modelos 100% eléctricos, como el Hyundai Inster o el Ioniq 9, lo que ha permitido que este mercado crezca un 252% respecto a 2024, frente al 100% de crecimiento del mercado general en España.

Con hasta cinco modelos eléctricos en el mercado español, el peso de estos vehículos sobre sus ventas es del 7,4%, más del doble que en 2024 (cuando tenía un peso inferior al 3%). "El crecimiento de Hyundai, en un mercado que se ha incrementado menos de un 100%, ha sido del doble", ha resaltado Satrústegui.

ESPERA VENDER 68.000 VEHÍCULOS EN 2026

De cara a 2026, Hyundai espera vender 68.000 vehículos en España, en un año en el que saldrán al mercado nuevos modelos eléctricos pero en el que no se esperan grandes lanzamientos. "Preferimos ser conservadores con los objetivos, aunque luego vayamos a por más". ha apuntado el responsable de la firma coreana en España.

Para impulsar este crecimiento, Satrústegui confía en que programas como el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, puedan incrementar las ventas en mercados como el de vehículos eléctricos, aunque ha puesto en duda que esta cuantía cubra la actual demanda, así como la "incertidumbre" que dificulta la "continuidad" que necesitan los clientes.

"Esperamos que el Plan Auto+ sirva de ayuda, aunque el dinero presupuestado es menos de la mitad del que se consumió con el Plan Moves de 2025. Sin duda, es un plan que tiene ventajas, como la centralización de las ayudas, pero las cuantías son menores. Veremos cuánto puede ayudar al mercado de eléctricos", ha reflexionado Satrústegui.

En 2026, Hyundai pondrá en el mercado algunos modelos como el monovolumen Staria 100% eléctrico o el Nexo, con propulsión de hidrógeno, que podría salir a la venta en España en caso de contar con una infraestructura adecuada. Asimismo, previsiblemente en septiembre llegará el Ioniq 3 y antes aterrizará en España el Ioniq 6 N, con mejoras en dinamismo y aceleración.

A nivel global, tal y como compartió recientemente el consejero delegado global de Hyundai, José Múñoz, la firma coreana tiene la vista puesta en llegar a producir más de 5,5 millones de vehículos en 2030, de los cuales 3,3 millones serán 100% eléctricos. Para lograrlo, la compañía anunció una inversión superior a los 47.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para impulsar la producción de coches eléctricos, pero también para ampliar la gama de vehículos híbridos.

LLEGADA A ESPAÑA DE GENESIS, LA MARCA 'PREMIUM' DE HYUNDAI

Además, 2026 será el año en el que Genesis, la marca 'premium' de Hyundai, llegará a España, a través de tres concesionarios en Barcelona, Valencia y Madrid, en los que se podrían comenzar a ofrecer los tres modelos 100% eléctricos de la firma pensados para Europa (el GV60, el GV70 y el G80) pensados para Europa, previsiblemente a mediados de año.

"Por diseño y calidad, creemos que Genesis puede dar un impulso importante a Hyundai y tirar para arriba de nuestra marca", ha concluido Satrústegui, que cree que la firma 'premium' podría superar las 2.000 unidades al año.