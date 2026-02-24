Iberdrola | bp pulse supera los 2.100 puntos de recarga en 2025 tras invertir cerca de 100 millones

Instalaciones de recarga de Iberdrola | bp pulse - IBERDROLA | BP PULSE

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola | bp pulse ha superado al cierre de 2025 los 2.100 puntos de recarga de alta potencia, frente a los más de 950 con que contaba en diciembre de 2024, lo que representa un incremento del 124% en un año, y tras invertir cerca de 100 millones en su infraestructura estratégica de recarga durante el último ejercicio.

A través de un comunicado, la alianza estratégica entre ambas compañías para impulsar el futuro de la movilidad en España y Portugal, ha destacado que este resultado supone la consolidación en 2025 de su apuesta por la electromovilidad, "con un crecimiento sostenido de su red de puntos de recarga, aportando soluciones que favorecen la transición energética y la descarbonización del transporte en ambos países peninsulares.

Asimismo, han remarcado que estos resultados "reflejan el fuerte impulso de Iberdrola | bp pulse en el mercado de recarga ya que, al cierre del año pasado, la compañía ha crecido a "un ritmo significativamente superior a la media nacional, consolidando su liderazgo y reforzando su apuesta por ampliar la infraestructura de recarga en España".

En términos de impacto ambiental, Iberdrola | bp pulse ha suministrado más de 24.000 MWh de energía a vehículos eléctricos en España y Portugal.

Este volumen, que cuenta íntegramente con garantías de origen 100% renovable, supone un salto exponencial frente a los más de 6.500 MWh registrados en 2024, lo que representa un crecimiento del 265,5% en la energía suministrada.

Para ponerlo en perspectiva, el volumen de energía de 2025 permitiría recorrer cerca de 160 millones de kilómetros, el equivalente a dar unas 4.000 vueltas a la Tierra por el ecuador o a realizar alrededor de 200 viajes de ida y vuelta a la Luna.

Gracias a este despliegue, se ha evitado la emisión de más de 28.000 toneladas de CO2. Para dimensionar este impacto, equivale a la capacidad de absorción de un bosque de 5.600 hectáreas, el tamaño de casi 8.000 campos de fútbol.

Según ha destacado el CEO de Iberdrola I bp pulse para Iberia, Pablo Pirles, "de cara a 2026, la compañía prevé mantener este impulso mediante una estrategia que combina expansión planificada, innovación tecnológica y sostenibilidad".

Igualmente, ha recordado que el año pasado, "la inversión alcanzó cerca de 100 millones de euros en activos vinculados a electromovilidad, reforzando nuestra capacidad de crecimiento y consolidando una red de recarga robusta, accesible y preparada para acompañar el incremento de vehículos eléctricos tanto ligeros como pesados en los próximos años", ha asegura Pirles.

PRINCIPALES PROYECTOS 2025

En 2025, Iberdrola | bp pulse ha desarrollado proyectos que marcan tendencia en la movilidad eléctrica y consolidan su liderazgo en infraestructura de recarga.

Así, en el centro de Madrid, en Nuevos Ministerios, la compañía ha inaugurado el centro de carga ultrarrápida más potente de la capital, capaz de suministrar hasta 350 kW en cada uno de los 22 cargadores instalados, superando así barreras históricas de recarga en entornos urbanos densamente poblados.

Uno de los proyectos más innovadores de 2025 ha sido el desarrollo de la Estación de Isla Azul, al sur de Madrid, que destaca por su enfoque pionero en la gestión energética.

A pesar de partir de una acometida eléctrica limitada, Iberdrola | bp pulse ha logrado maximizar el servicio de recarga gracias a la implantación de tecnología avanzada de gestión inteligente y sistemas de almacenamiento energético.

Esta solución ha permitido ofrecer recarga de alta potencia en un entorno de alta demanda y donde la infraestructura de red previa resultaba insuficiente, demostrando que la ingeniería y la innovación pueden superar las limitaciones estructurales y garantizar el acceso a la movilidad eléctrica de última generación.

Otro hito destacado ha sido la apertura de la estación de recarga internacional de Fuentes de Oñoro, el primer proyecto desarrollado íntegramente por la compañía para atender al transporte pesado en la frontera con Portugal.

Esta infraestructura, diseñada desde cero en terreno propio y completada en tiempo récord, garantiza la continuidad de los corredores europeos para camiones eléctricos, combinando control total sobre la operación y mantenimiento con un impacto directo en la descarbonización del transporte por carretera.

Además, en Andalucía, Iberdrola | bp pulse ha inaugurado el megahub de recarga pública más grande de España en el parque comercial Nevada Shopping de Armilla (Granada).

Esta estación, equipada con 70 puntos de recarga de distintas potencias y ya en funcionamiento, refuerza la red de movilidad sostenible en la región y se posiciona como un nodo estratégico para usuarios particulares y viajeros de largo recorrido gracias a su conectividad con las principales autovías andaluzas.