Iberdrola supera los 97.000 puntos de recarga instalados

Punto de recarga - IBERDROLA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha superado los 97.000 puntos de recarga instalados, de los que más de 85.000 se encuentran en hogares y empresas y más de 12.000 son de uso público, informó la compañía.

Así, la eléctrica instala más de 100 puntos de recarga cada día entre hogares, empresas y espacios públicos; poniendo de esta manera en marcha más de 2.000 cargadores al mes para clientes particulares; cerca de 100 mensuales en empresas; y más de 200 puntos de recarga pública al mes.

Iberdrola, responsable de la instalación de uno de cada cinco cargadores en España y de su suministro de energía, da trabajo a más de 100 empresas instaladoras y más de 1.000 profesionales.

La energética subrayó que así "continúa acelerando el despliegue de infraestructuras para facilitar la movilidad eléctrica". En septiembre se rompieron todos los datos de ventas y según la DGT, cuatro de cada diez coches particulares matriculados fueron vehículos enchufables.

Iberdrola, con una cuota superior al 20% de los cargadores públicos del país, recibe más de 10.000 recargas diarias y la compañía acumula más de tres millones en 2026.