La industria europea de componentes pierde más de 100.000 empleos en los últimos dos años

Archivo - Tubo de escape. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector europeo de componentes ha perdido más de 100.000 empleos entre 2024 y 2025, lo que equivale a unos 142 empleos diarios, según cifras divulgadas por la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa)

La magnitud de estas pérdidas, en un período tan breve, supera incluso las cifras de la pandemia de Covid-19 y pone de relieve la continua presión sobre los proveedores, que deben hacer frente a la débil demanda y a la presión de los costes.

"La industria europea de suministro de automoción se enfrenta a un reajuste estructural, y las políticas de apoyo aún no han alcanzado la magnitud de este desafío", ha manifestado la asociación.

PRODUCCIÓN DE MÁS CONTENIDO LOCAL

En este contexto, Clepa considera que el reciente Paquete de Automoción de la Comisión Europea supone un primer paso en la dirección correcta, al incluir vías tecnológicas más flexibles y disposiciones sobre contenido local. Sin embargo, cree que se requiere un mayor desarrollo para crear una flexibilidad real y fortalecer la competitividad y la producción europea, sin añadir complejidad ni costes.

"La UE debe reducir los precios de la energía y aligerar las cargas administrativas, a la vez que se requieren medidas específicas para preservar las capacidades de producción críticas en la región", ha recalcado la patronal del sector.

Asimismo, ha valorado como fundamental que la próxima Ley de Aceleración Industrial y sus requisitos de contenido local deben estar diseñados para reforzar, y no complicar, ya que, de lo contrario, "Europa corre el riesgo de un crecimiento lento y una mayor erosión industrial".

"Necesitamos detener la hemorragia: Más de 100.000 personas en la cadena de suministro automotriz han perdido o están a punto de perder sus empleos, lo que representa 140 familias afectadas cada día", ha resumido el secretario general de Clepa, Benjamin Krieger.