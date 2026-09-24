Industria y Transportes acuerdan acelerar el despliegue del vehículo autónomo en Europa - DAVID LOPEZ VILLALTA

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, han firmado una declaración conjunta de intenciones para acelerar el despliegue del vehículo autónomo en Europa.

La iniciativa permitirá avanzar hacia un marco armonizado para la aprobación, ensayo y operación de vehículos autónomos entre distintos países europeos, facilitando su despliegue comercial y favoreciendo la interoperabilidad en el mercado único.

El acuerdo refuerza la competitividad europea en un sector estratégico para el futuro de la industria de la automoción y la movilidad, impulsando la innovación, la creación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo de soluciones de transporte más seguras, accesibles y sostenibles.

Durante el encuentro, Hereu ha trasladado el apoyo de España a una política industrial europea que combine autonomía estratégica, apertura económica y atracción de inversiones de calidad, favoreciendo la creación de empleo, el desarrollo de cadenas de valor europeas y la aceleración de la descarbonización industrial.

El ministro ha defendido una autonomía estratégica abierta que permita atraer inversión extranjera siempre que genere valor añadido para Europa, impulse la transferencia de tecnología y conocimiento y contribuya al fortalecimiento del ecosistema industrial europeo. Además, ha compartido la nueva posición de España sobre el concepto de 'Made in EU'.

Hereu también ha subrayado que España quiere desempeñar un "papel protagonista" en dicha nueva etapa de la política industrial europea gracias a su fortaleza en ámbitos como la automoción, las energías limpias, las tecnologías estratégicas y los proyectos de reindustrialización impulsados en los últimos años.