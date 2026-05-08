La italiana Piaggio gana 5,3 millones en el primer trimestre, un 39% menos, por los aranceles

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El fabricante automovilístico italiano Piaggio ha logrado un beneficio neto de 5,3 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un retroceso del 39% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el constructor de scooters, motocicletas ligeras y pequeños vehículos comerciales.

La compañía dueña de la emblemática 'Vespa' ha explicado que la apreciación del euro frente a otras monedas está teniendo un claro efecto negativo en las ventas en India, Estados Unidos y Asia, con especial impacto en el mercado norteamericano, que también se ha visto afectado por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En este contexto, las ventas netas cayeron un 7,8% en comparación con los tres primeros meses de 2025, hasta 341,7 millones de euros. Estas cifras corresponden a la venta de 108.400 vehículos, frente a los 106.800 vendidos en el primer trimestre de 2025.

Este resultado se logró a pesar de que los volúmenes de venta se mantuvieron bajos en ciertas áreas geográficas para facilitar el lanzamiento de nuevos modelos y productos. Las ventas de estos nuevos modelos y productos comenzarán a tener un impacto positivo a partir del segundo trimestre del año.

Los gastos operativos del grupo durante el primer trimestre de 2026 fueron de 88 millones de euros, en línea con la cifra registrada un año atrás.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) se situó en 19,9 millones de euros, una cifra inferior en un 18,6% en términos interanuales, con un margen Ebit del 5,8% (frente al 6,6% a 31 de marzo de 2025).

Mientras, el resultado bruto de explotación (Ebitda) cayó un 7,25% respecto a los tres primeros meses de 2025, hasta descender a 57,5 millones de euros, con un margen Ebitda del 16,8% (16,7% un año atrás).

"El margen Ebitda ha alcanzado de nuevo su nivel más alto de los últimos años gracias a una gestión cuidadosa de las materias primas, los costes de distribución y los gastos operativos en general", ha resaltado la firma.

En comparación con la cifra acumulada de marzo del año anterior, la deuda financiera neta se mantiene prácticamente estable, situándose en 597 millones de euros, mientras que, en comparación con el 31 de diciembre de 2025, aumentó debido a la naturaleza estacional del negocio, que compromete los recursos financieros durante los primeros meses del año.

"En el primer trimestre de 2026, el Grupo Piaggio registró un aumento de las ventas de vehículos a nivel mundial. Estos resultados son aún más impresionantes si se tiene en cuenta que se lograron sin aumentar los precios, manteniendo niveles de inventario equilibrados en toda la red de distribución", ha apuntado el consejero delegado del grupo, Michele Colaninno.