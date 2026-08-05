La japonesa Subaru recorta su beneficio un 10% en su primer trimestre fiscal

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MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Subaru ha logrado un beneficio neto atribuido de 49.194 millones de yenes (270,2 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal 2027 (desde abril a junio de este año), lo que supone un retroceso de sus ganancias de más del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha explicado la compañía, el impacto de los aranceles estadounidenses disminuyó en 32.900 millones de yenes (180,7 millones de euros), debido principalmente a la reducción de las tasas arancelarias aplicables a los automóviles. De su lado, el aumento de los costes de las materias primas y las condiciones desfavorables del mercado redujeron los beneficios en 17.000 millones de yenes (93,4 millones de euros).

Los ingresos del trimestre han escalado por encima de los 1,25 billones de yenes (6.865,0 millones de euros), un 3% más en términos interanuales.

Las ventas de unidades en el mercado nacional se mantuvieron prácticamente en línea con las del mismo periodo del ejercicio fiscal anterior, situándose en 23.000 unidades, mientras que las ventas de unidades en el extranjero disminuyeron hasta las 197.000 unidades. Como resultado, el volumen total de ventas (nacionales y en el extranjero) se redujo en un 9,5%, situándose en 220.000 unidades.

Por su parte, el beneficio operativo ha sido de 42.571 millones de yenes (233,8 millones de euros), una cifra inferior en un 44,3% a la registrada por la compañía en el primer trimestre fiscal del 2026. A pesar de los efectos cambiarios favorables, la reducción del impacto de los aranceles estadounidenses y los esfuerzos de reducción de costos, mayores costos de materias primas y condiciones de mercado desfavorables han llevado a esta caída.

De cara al conjunto del año fiscal 2027, Subaru prevé un beneficio neto de 130.000 millones de yenes (714,0 millones de euros), superior al del año anterior, así como unos ingresos de 5,2 billones de yenes (28.558,4 millones de euros), un 8,7% más que en el año fiscal 2026. El beneficio operativo sería de 150.000 millones de yenes (823,8 millones de euros).

"Aunque los costos de las materias primas y las condiciones del mercado se moderaron hacia el mes de junio, recientemente han surgido señales de reversión. La incertidumbre geopolítica se mantiene elevada y persisten los riesgos", ha advertido Subaru.

LANZA UN NUEVO NEGOCIO DE FINANCIACIÓN AUTOMOTRIZ EN NORTEAMÉRICA

Por otro lado, Subaru ha decidido incursionar en el negocio de financiación automotriz en Norteamérica con el objetivo de fortalecer aún más sus relaciones con clientes y concesionarios Subaru, a la vez que amplía las oportunidades de ganancias en toda la cadena de valor.

El negocio ofrecerá servicios de financiación para la venta de automóviles en el mercado norteamericano, incluyendo préstamos y arrendamientos para clientes, así como financiación para minoristas. La compañía tiene previsto iniciar la actividad en 2030.

Los detalles de las inversiones, la estructura de capital, el monto de la inversión y otros asuntos necesarios para el inicio de este negocio están actualmente en consideración y aún no se han determinado, a la espera de conocer su futuro impacto en las cuentas de la compañía.