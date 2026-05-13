Jeep abre los pedidos de una edición especial del Avenger por su 85 aniversario, desde 26.000 euros

Jeep Avenger - JEEP

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Jeep ha abierto este miércoles los pedidos del nuevo Avenger para la edición especial del 85 aniversario del modelo, con un estilo renovado y mejoras tecnológicas como faros LED matriciales y cámara frontal con visión de 360°, con las primeras entregas previstas a partir de septiembre por un precio que parte desde 26.000 euros.

La edición de lanzamiento del nuevo Jeep Avenger 85º aniversario cuenta con detalles de diseño exclusivos para celebrar la ocasión. En el exterior, los logotipos del 85º aniversario en los laterales rinden homenaje a la herencia de Jeep, al igual que los paragolpes y las llantas con inserciones doradas. Un adhesivo con grafismo de tartán en el capó y el logotipo '85 Years of Adventure' completan este modelo único.

Asimismo, en el exterior, el nuevo Jeep Avenger renueva su protección integral con nuevos parachoques, mientras que en el interior también se ha renovado "para mejorar aún más el aspecto, el tacto y la sensación de todas las superficies".

El nuevo Jeep Avenger ofrece a los clientes la libertad de elegir el sistema de propulsión que deseen, con disponibilidad en versiones e-Hybrid, Full Electric y 4xe, además de estar equipado con el nuevo motor de gasolina Turbo 100 con transmisión manual.

El nuevo motor de gasolina Turbo 100 es un motor de 3 cilindros y 1.199 cm que ofrece una potencia máxima de 101 CV (74 kW) a 5500 rpm y un par máximo de 205 Nm desde 1750 rpm, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades para una experiencia de conducción tradicional.

Los modelos equipados con el nuevo motor de gasolina Turbo 100 se beneficiarán de un programa de mantenimiento optimizado, con una única revisión cada 2 años/25.000 km (anteriormente cada 1 año/20.000 km) y un chequeo intermedio anual.

Gracias a la ampliación de la gama, las ventas del Jeep Avenger han crecido de forma constante a lo largo de los años, alcanzando la cifra de más de 270.000 pedidos a día de hoy, de los cuales el 60% son de propulsión electrificada.

Hoy en día, el Jeep Avenger es el SUV más vendido en Italia y uno de los modelos líderes en el segmento de los SUV compactos en Europa (el segundo segmento más grande en términos de volumen), con su fabricación en el país transalpino.

"Dondequiera que te lleve la vida, el nuevo Jeep Avenger siempre es la opción perfecta: ágil en la ciudad, aventurero en la naturaleza y diseñado en torno a la esencia de la "libertad concentrada", ha destacado el responsable de Jeep para Europa, Fabio Catone.

DISEÑO FUNCIONAL Y FAMILIAR

La parrilla de siete ranuras es esencial para la imagen familiar de Jeep. En el nuevo Jeep Avenger, esta característica se ve realzada por la retroiluminación LED, un detalle inspirado en el nuevo Compass que hará que la parrilla sea visible de noche y fácilmente reconocible en el tráfico. Este elemento está disponible de serie en las versiones tope de gama, y se convertirá en su nuevo sello distintivo.

Entre las novedades exteriores se incluyen llantas de aleación rediseñadas de 17 y 18 pulgadas (pintadas o con acabado diamantado) y nuevos tapacubos con el perfil estilizado del Jeep Willys.

Por su parte, el nuevo sistema LED Matrix ofrece una experiencia de conducción más segura y relajada, mejor visión nocturna e iluminación de bordes y control en curvas, todo ello con menor estrés y fatiga visual. El sistema adapta automáticamente el haz de luz al tráfico y la velocidad.

Gracias a su cámara frontal adicional, el nuevo Jeep Avenger ofrece una vista de 360° que simplifica las maniobras de estacionamiento y protege el vehículo de pequeños daños. Al activar las cámaras, se reconstruye digitalmente una vista superior del vehículo y su entorno, que se muestra en la pantalla táctil. Según el contexto, se selecciona automáticamente la mejor vista y el nivel de zoom óptimo. El conductor puede anular el sistema y cambiar la vista en cualquier momento.