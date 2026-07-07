Jeep renueva el Avenger con una versión de gasolina y una edición especial por su 85 aniversario - CARMINE ARRICHIELLO

Las variantes electrificadas partirán desde 28.000 euros en España, mientras que la gasolina lo hará por 2.000 euros menos

FRANKFURT (ALEMANIA), 7 (EUROPA PRESS)

Jeep ha presentado las renovaciones del nuevo Jeep Avenger, su modelo más vendido en Europa, que incorporan mejoras en diseño, equipamiento y tecnología, además de ampliar su oferta mecánica desde variantes de gasolina, híbridas, híbridas enchufables y eléctricas desde 28.000 euros en España (desde 26.000 euros parte la gama gasolina de Avenger).

La compañía ya cuenta con la apertura de pedidos de estos modelos para los mercados europeos y confirma que mantiene sus planes de entrega de las primeras unidades para el mes de septiembre.

Con la apertura de pedidos en los mercados europeos, el fabricante refuerza la gama del SUV compacto, disponible ahora con motorizaciones de gasolina, híbrida ligera (e-Hybrid), eléctrica y la variante de tracción total 4xe, con el objetivo de ofrecer una mayor variedad de opciones a los clientes.

El Avenger, además llega con una edición especial conmemorativa por el 85 aniversario de la marca y tras haberse consolidado como el segundo modelo más vendido en Italia en 2025. Esta variante incorpora una parrilla iluminada, llantas con acabado dorado, logotipos específicos y un habitáculo con tapicería inspirada en el patrón tartán y elementos decorativos exclusivos.

Entre las principales novedades del modelo destaca la incorporación de faros Matrix LED, una cámara frontal con visión de 360 grados para facilitar las maniobras de aparcamiento y un rediseño de los paragolpes, además de nuevos diseños de llantas y dos colores inéditos para la carrocería.

El habitáculo también recibe mejoras en acabados y materiales, con paneles de las puertas de tacto más suave, nuevas tapicerías y una actualización del salpicadero para aumentar la percepción de calidad. La versión 4xe incorpora además un interior específico con materiales lavables y de mayor resistencia para un uso más intensivo fuera del asfalto.

En el apartado mecánico, Jeep introduce un nuevo motor de gasolina Turbo 100 de tres cilindros y 1,2 litros que desarrolla 101 caballos de potencia y 205 Nm de par, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades.

La gama mantiene asimismo la versión e-Hybrid de 110 caballos con sistema híbrido ligero de 48 voltios y cambio automático de doble embrague, capaz de circular en modo totalmente eléctrico durante trayectos cortos a baja velocidad.

LA VERSIÓN 4XE, A PRUEBA

Para quienes buscan mayores prestaciones fuera del asfalto, el Avenger 4xe combina un motor térmico delantero con un propulsor eléctrico trasero para desarrollar 145 caballos de potencia y ofrecer tracción total electrificada.

Tras probar una amplia gama del modelo salvo la edición de gasolina, la versión 4x4 es la que resulta más interesante en un modelo que está preparado para la conducción en carretera, pero también para circular por caminos y montaña. La unión del motor eléctrico en la zaga junto al de combustión debajo del capó ofrecen sensación de seguridad y amplia potencia para desemvolverse en cualquier terreno.

La versión totalmente eléctrica mantiene un motor de 156 caballos alimentado por una batería de 54 kilovatios/hora (kWh), con una autonomía de hasta 400 kilómetros en ciclo WLTP y capacidad de carga rápida de hasta 100 kilovatios (kW) en corriente continua.

Todas las versiones incorporan de serie un elevado nivel de equipamiento, con iluminación LED, sistema multimedia con pantalla de 10,25 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, control de crucero y diferentes asistentes a la conducción.