Jóvenes, con pocos kilómetros y más seguros que la media: así son los Dacia Sandero, los turismos más vendidos en España

Dacia Sandero - CARFAX

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero se erige como uno de los turismos con una tasa de siniestralidad inferior a la media de los automóviles que circulan por las carreteras españolas, según un reciente estudio realizado por Carfax en el que se han analizado los más de 370.400 ejemplares de la marca rumana que están actualmente registrados en España.

Según dicho análisis, el 31% de los ejemplares analizados presenta algún daño o accidente de algún tipo registrado en su historial, casi diez puntos por debajo del 41% que se observa de media en el parque español. Además, su porcentaje de vehículos con algún riesgo asociado se sitúa en el 35%, frente al 51% de la media nacional.

Estas cifras refuerzan la imagen de un modelo utilitario, de uso cotidiano y con un perfil de riesgo inferior al de la media, lo que le posiciona como uno de los factores que los consumidores tienen en cuenta a la hora de su compra, llevándole a la cima de las ventas en España desde hace más de una década.

Asimismo, uno de los aspectos que más distingue al Sandero del resto del parque es su reducido número de propietarios. El 76% de los Dacia Sandero ha pertenecido a una única persona, muy por encima del 44% que registra la media del parque español. De media, cada Sandero ha tenido 1,5 propietarios, frente a los 2,6 del conjunto de vehículos que circulan por el país.

"Un menor número de dueños suele traducirse en un historial más sencillo de rastrear, un factor especialmente valorado en el mercado de ocasión", explica Carfax.

Otro apartado en el que el Dacia Sandero marca diferencias es el de las importaciones. Solo el 0,76% de las unidades registradas en España procede del extranjero, una cifra muy inferior al 6,4% registrado de media en el parque automovilístico español.

UN PARQUE JOVEN Y CON POCOS KILÓMETROS

Los Dacia Sandero que circulan actualmente por España tienen una edad media de 7,3 años, menos de la mitad que el conjunto del parque automovilístico español, cuya antigüedad media ronda los 15. La misma tendencia se observa en el kilometraje: acumulan 96.624 kilómetros de media, frente a los 176.270 kilómetros del vehículo medio español.

El grupo de edad más numeroso es el de los ejemplares de entre 10 y 14 años, que representan el 26% del total. Le sigue el de los vehículos de entre 0 y 3 años (25%), lo que refleja que el modelo mantiene un elevado ritmo de matriculaciones y contribuye a explicar su baja antigüedad media. Se trata, por tanto, de un modelo relativamente reciente dentro del parque, lo que ayuda a explicar sus menores niveles de daños y riesgos a tener en cuenta.

En cuanto a la motorización, el 82% de los Dacia Sandero son de gasolina y el 18% diésel. Por ubicación, Madrid concentra el 15% de las unidades, seguida de Barcelona (11%) y Valencia (6%).