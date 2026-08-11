Kia amplia la gama del Sportage con la 'Black Edition', con elementos exteriores e interiores en negro

Kia Sportage Black Edition - KIA

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Kia ha ampliado su gama Sportage con la introducción de 'Black Edition', una nueva terminación que realza la imagen del modelo y se puede combinar con diferentes sistemas de propulsión, incluidos los híbridos y los híbridos enchufables, disponible en el mercado español desde julio.

El Sportage Black Edition se caracteriza por un conjunto de elementos exteriores en negro brillante, entre los que se incluyen la parrilla, las molduras, las carcasas de los retrovisores, las barras de techo, el paragolpes lateral, la línea de cintura, la moldura del paragolpes inferior y el protector inferior.

Otros elementos destacados son el nuevo logotipo de Kia en negro, el emblema Sportage en negro, un embellecedor metálico oscuro en la parrilla del radiador y los faros LED matriciales opcionales.

Las llantas de aleación exclusivas de 17 y 18 pulgadas, así como las de 19 pulgadas, presentan un acabado en negro brillante, enmarcadas por pasos de rueda en negro mate con relieve. Las lunas tintadas y la configuración opcional del techo en dos tonos de negro aportan un mayor contraste, especialmente cuando se combinan con el color exterior Wolf Grey.

"Con esta nueva versión, Kia proporciona a sus clientes más opciones dentro de la gama C SUV, al unir una diferenciación estética con una electrificación accesible", ha destacado Kia.

En el interior, 'Black Edition' está equipado con una pantalla panorámica doble de 12,3 pulgadas (31 cm), un techo interior negro y una iluminación ambiental opcional. Los clientes pueden elegir entre un acabado interior 'Misty Grey' o 'Black Leather'. El primero incluye asientos de cuero sintético y ante, mientras que el Black Leather combina cuero y ante.

AMPLIA GAMA DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN

El Sportage Black Edition posee una amplia gama de sistemas de propulsión, que incluye motores de combustión interna de gasolina y diésel con cajas de cambios manuales y de doble embrague, además de variantes híbridas e híbridas enchufables.

La variante de gasolina está equipada con un motor turbo de 1,6 l con inyección directa (T GDI) y 150 o 180 CV. Es posible optar entre una caja de cambios manual de seis velocidades o una automática de doble embrague de siete velocidades (7-DCT), con configuraciones de tracción delantera (FWD) o total (AWD).

También puede estar equipado con un sistema de propulsión diésel híbrido ligero (mHEV) de 1,6 l. Esta versión desarrolla 136 CV y se puede elegir con una caja de cambios manual de seis velocidades o con una automática de doble embrague de 7 velocidades (7-DCT), con tracción delantera de serie.

La variante híbrida consta de un motor T-GDI de 1,6 l más uno eléctrico, lo que proporciona una potencia total del sistema de 239 CV. Está equipada con una transmisión automática de seis velocidades, tanto con tracción delantera como con tracción total.

En lo más alto de la gama de modelos electrificados, el híbrido enchufable aúna el mismo motor T-GDI de 1,6 l con un motor eléctrico y una batería más potentes, lo que le permite alcanzar una cifra combinada de 288 CV. La caja de cambios automática tiene seis velocidades, bien con tracción total o bien con una nueva opción de tracción delantera.