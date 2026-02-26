El Kia EV2 alcanza los 310 km de autonomía en su versión de largo alcance y en temperaturas bajo cero - KIA

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un prototipo del Kia EV2 ha recorrido hasta 310,6 kilómetros con temperaturas bajo cero en El Prix de la Federación Noruega de Automovilismo (NAF), uno de los ensayos más exigentes para vehículos eléctricos en todo el mundo.

El prototipo EV2 GT-Line probado, equipado con una batería de largo alcance de 61,0 kWh y llantas de 19 pulgadas, circuló durante más de cinco horas, respetando los límites de velocidad y en condiciones de frío extremo, llegando concretamente a circular por zonas de hasta -21ºC.

Aunque la homologación oficial de este modelo no se ha completado, esta batería de mayor potencia podría alcanzar los 448 km en su versión de largo alcance y 413 km para la edición más deportiva GT-Line. Con ello, se produciría una desviación del 24,8%, una cifra inferior a otros modelos competidores en el mismo segmento con el futuro EV2.

"Este resultado demuestra que se podrá confiar en la autonomía del EV2 incluso a temperaturas extremadamente bajas. Ser el modelo de entrada en la gama de vehículos eléctricos de Kia no implica renunciar a nada, el EV2 ofrece a los clientes de toda Europa una forma asequible y fiable de iniciarse en la movilidad eléctrica", ha afirmado el vicepresidente de Producto y Marketing de Kia Europe, Pablo Martínez Masip.

MODELO EUROPEO QUE SE PODRÁ BENEFICIAR DE LAS AYUDAS DEL PLAN AUTO+

El EV2 es el segundo modelo totalmente eléctrico de Kia que se fabricará en la planta Kia AutoLand en Zilina (Eslovaquia). Actualmente, se está produciendo la versión de autonomía estándar de 42,2 kWh, a la que seguirá la versión de autonomía extendida con 61,0 kWh, así como una versión GT-Line más deportiva y dinámica, a partir de junio de 2026.

Este modelo llegará a los mercados españoles a partir de la segunda mitad del año y se beneficiará al completo de las ayudas del Gobierno de hasta 4.500 euros, según confirmó la compañía hace unas semanas en la presentación de los resultados comerciales de la firma en España, al igual que el nuevo Kia EV4 --también producido en Zilina--.

El EV2 está configurado en la arquitectura E-GMP de 400 V de Kia, con capacidades de carga con corriente alterna de 11 kW o 22 kW, así como carga rápida con corriente continua. Con esta última, el prototipo pasó del 10 al 80 % en 36 minutos, solo 6 más que las cifras oficiales, en condiciones bajo cero.