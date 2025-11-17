Kia finaliza las obras de su nueva planta de vehículos comerciales ligeros en Corea del Sur

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kia ha celebrado este lunes la finalización de la planta EVO Este de Hwaseong, sus instalaciones especializadas en vehículos comerciales ligeros (o Platform Beyond Vehicle, PBV), y el inicio de las obras de la EVO Oeste, una instalación de producción de PBV a gran escala en Corea.

Combinadas, Kia tendrá una capacidad de producción anual de PBV de 250.000 unidades, como parte de su objetivo de establecer un futuro centro de producción de PBV.

La ceremonia tuvo lugar en la planta AutoLand Hwaseong de Kia, situada en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur. Al evento asistieron alrededor de 200 invitados, entre ellos el primer ministro de Corea del Sur, Min- seok Kim.

Kia ha adquirido un terreno de 296.882 metros cuadrados y está invirtiendo aproximadamente 4 billones de wones surcoreanos (aproximadamente 2.375 millones de euros) en infraestructuras, investigación y desarrollo. El objetivo es financiar la construcción de las instalaciones dedicadas a los PBV, incluidas la planta EVO Este, recientemente finalizada, y EVO Oeste, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2027.

Con una capacidad anual combinada de 250.000 unidades, Kia planea posicionar la planta EVO de Hwaseong (Este y Oeste) como un futuro centro estratégico para impulsar la expansión global del negocio de vehículos comerciales eléctricos (PBV) de la empresa.

"Kia está aprovechando la electrificación de los vehículos comerciales ligeros como una oportunidad clave para posicionar los PBV como una próxima actividad esencial. A medida que continuamos nuestro camino hacia una movilidad sostenible en el futuro, Kia mantiene su compromiso de ser un socio de confianza en la construcción de un mañana mejor para Corea y para la humanidad en su conjunto", ha afirmado el presidente y director general de Kia, Ho Sung Song.