Kia gana un 0,5% menos en España tras conseguir 14,1 millones de euros en 2025

Archivo - Kia recortó un 0,5% su beneficio en España en 2025 tras conseguir 14,1 millones de euros - CHRISTIAN COLMENERO_ZONA IV - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Kia Iberia, la filial de la compañía de origen surcoreano en España ha reportado en la presentación de sus cuentas anuales de 2025 un beneficio de 14,1 millones de euros, lo que supone un ligero descenso del 0,5% en comparativa con las cifras de la entidad a finales de 2024.

La sociedad española de Kia achaca esta caída en las cuentas finales a una ligera caída en su facturación y en las ventas de modelos después de contabilizar una facturación 1.344,8 millones de euros (-1,1%) y unas ventas en todo el ejercicio de 56.694 unidades (-1%).

Por su parte, el resultado de explotación de la compañía (Ebitda) alcanzó una cifra de 20 millones de euros (+1,1% más), mientras que los ingresos financieros de la compañía se redujeron en un 73,5% hasta los 722 millones de euros.

Igualmente, la compañía ha publicado que no repartirá dividendos y que utilizará 18,35 millones de euros en concepto de reservas, lo que supone un aumento del 21,5% sobre los 15,1 millones que la compañía destinó en 2024.

SÉPTIMA MARCA EN ESPAÑA

Kia se posicionó como séptima marca de mercado español, con una penetración en el mercado del 5,2%. En ventas a particulares, Kia cerró el ario 2025 con 33.547 unidades, con una cuota de mercado del 6,5% y tercera posición del ranking de marcas de ese canal. En el canal de empresa se vendieron 14.074 unidades (cuota del 3,5%); y en RAC, 9.073 unidades (cuota del 5,3%).

Asimismo, Kia espera seguir multiplicando este año las ventas de eléctricos, que pasaron de 2.668 matriculaciones en 2024 a 6.586 unidades en 2025, con una previsión que junto a los PHEV, supondrán un 20% de las ventas de la marca en 2026.

Kia fue la tercera marca del ranking de ventas de coches eléctricos, con 6.586 unidades, con un papel protagonista del EV3. En su primer aÑo completo en el mercado sumó 5.546 matriculaciones y se convirtió en el tercer EV más vendido en España, y en el modelo eléctrico accesible de mayor éxito comercial en nuestro país; y en el cuarto modelo de mayores ventas de Kia.