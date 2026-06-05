Kia matricula más de 1.000 unidades de su gama 100% eléctrica en mayo en España

Gama 100% eléctrica de Kia - KIA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gama de vehículos 100% eléctricos de Kia ha superado las 1.000 unidades matriculadas en península y Baleares en el mes de mayo, con el EV3 con el mayor peso en el total de registros, al sumar 454 anotaciones.

A continuación se ha situado el recién llegado EV2, que ya ha sumado en mayo un total de 348 unidades matriculadas. En tercer lugar se ha posicionado el EV4, producido en Europa. Ya por debajo de los tres dígitos se han colocado el EV5 (32), EV6 (13) y EV9 (10).

"En total se comercializaron 1.065 unidades, que demuestran el éxito de una propuesta destinada a llevar la movilidad sostenible más avanzada y práctica a la mayoría de los hogares. Esta gama cubre los principales segmentos del mercado y ha roto las principales barreras de acceso de los coches eléctricos, como la autonomía, facilidad de recarga, espacio interior o calidad de conducción. Estas son las claves de su éxito", celebra Kia.

Todos los modelos disponen de versiones con elevadas autonomías, gracias a la capacidad de sus baterías y a sus bajos consumos, que en algunos casos bajan de la barrera de los 15 kWh/100 kilómetros. Ello unido a autonomías eléctricas superiores de hasta 600 kilómetros como en el EV4 fastback.

Además, la potencia y estabilidad de carga, combinadas con una excelente eficiencia y refrigeración, hacen que la gama EV de Kia presente unos valores de carga de kilómetros por minuto líderes. La tecnología de carga rápida con 400 V permite a los Kia EV2, EV3 y EV4 cargar del 10% al 80% en 29 minutos. Los EV6 y EV9 tienen una elevada potencia máxima de carga admitida, hasta 240 kW; y una tensión de 800 voltios, gracias a ello pueden recargar sus baterías del 10 al 80% en 18 y 24 minutos, respectivamente.