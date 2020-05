LAB denuncia jornadas de 12 horas en Mercedes-Benz Vitoria de trabajadores eventuales

Denunciará esta situación ante la Inspección de Trabajo por "vulnerar los derechos laborales básicos"

VITORIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha acusado a Mercedes-Benz Vitoria de "pisotear los derechos laborales" para recuperar los tres turnos de trabajo en la fábrica alavesa y ha avanzado que se presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo por "enviar a trabajar durante 12 horas a las nuevas personas contratadas".

En un comunicado, el sindicato ha recordado que este lunes la fábrica de Mercedes-Benz de la capital alavesa ha retomado sus tres turnos pero ha asegurado que para hacerlo "ha vulnerado los derechos laborales, demostrando una vez más que prioriza la producción sobre todo lo demás".

"Desde que anunció su intención de reiniciar su actividad, Mercedes ha demostrado que la producción era su única prioridad. Así, por encima de las campañas de márketing de la empresa, queremos recordar que un principio mostró su intención de acordar el arranque con el comité de empresa, pero al acercarse la fecha, cambió de criterio y adoptó unilateralmente la decisión sin consensuarla", ha criticado.

LAB ha recordado que ya ha denunciado que con su vuelta a la actividad el pasado 23 de abril, la empresa "no cumple las medidas de seguridad", ya que "no asignaba el tiempo necesario para la higiene personal, no quiso rebajar el ritmo de trabajo -pese a trabajar con los EPIs- y no notificaba a las personas vulnerables el preceptivo informe individualizado del servicio de prevención".

Asimismo, ha denunciado que la semana pasada "ha mandado a trabajar durante 12 horas a las nuevas personas contratadas". "La empresa ha realizado estas nuevas contrataciones para, en la situación en que nos hemos encontrado, cubrir puestos y poder trabajar a tres turnos", ha denunciado.

LAB ha criticado que respecto a los eventuales "parece que para Mercedes no es suficiente con la doble escala salarial y tampoco con la contratación fraudulenta", ya que "ahora, a estas personas, las manda a trabajar 4 horas por la mañana y 8 por la tarde para formarse en su puesto, vulnerando derechos laborales básicos".

El sindicato ha recordado que los trabajadores deben llevar puesta la mascarilla durante todo el tiempo de trabajo, "por lo que la situación que han pasado estas personas ha sido muy dura".

"Cuando LAB tuvo conocimiento de esta situación, interpeló de forma urgente a responsables de la empresa, y esta dispuso que desde entonces trabajaran "solo" 10 horas, vulnerando igualmente la legislación laboral", ha denunciado.

Como consecuencia de esta situación, LAB ha informado de que el comité de empresa presentará una denuncia ante la Inspección de Trabajo, "dada la gravedad de los hechos".

NUEVOS HORARIOS

Asimismo, ha denunciado que la empresa ha establecido nuevos horarios, "abandonando las entradas y salidas escalonadas y sin seguir ningún procedimiento legal".

"Tenemos que tener en cuenta que cientos de personas entran y salen a la vez y Mercedes, de nuevo, en vez de priorizar la salud, ha vuelto a mirar únicamente a la producción, actuando de forma unilateral y olvidando también aplicar el procedimiento legal para cambiar el horario", ha criticado.

Por último, el sindicato LAB ha exigido a Mercedes que "respete los derechos laborales" y ha advertido de que adoptará "las medidas oportunas en caso de que no lo haga".