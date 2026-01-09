Lancia arranca 2026 preparado para la fuerte competencia y apostando por sumar nuevos clientes

La consejera delegada de Lancia, Roberta Zerbi - STELLANTIS

Lancia, la marca premium italiana de Stellantis, se enfocará este año 2026 en consolidar la presencia del nuevo Ypsilon en el mercado europeo, especialmente en aquellos países a los que ha accedido en 2025, y expandir sus nuevos productos, como el Gamma, que llegará en la segunda mitad del año, así como extender la capilaridad de su red de concesionarios, para que los nuevos clientes se sientan "atendidos" cuando adquieran uno de sus vehículos.

Así lo ha resumido la consejera delegada de Lancia, Roberta Zerbi, en un encuentro con periodistas en el marco del Salón del Automóvil de Bruselas, al que ha acudido Europa Press, y en el que ha explicado las dos fases en las que se basará el plan de la firma italiana premium para este año.

En primer lugar, Lancia buscará consolidar el nuevo Ypsilon en los mercados europeos, para lo que trabajará en expandir la capilaridad de su red, con el objetivo de que "cuando un cliente compre uno de sus vehículos se asegure de que puede ser servido".

En este cometido, Lancia buscará "cubrir" toda la gama del Ypsilon, más allá de los modelos híbridos y eléctricos, que actualmente representan un 30% de cuota de mercado general. "Tenemos un híbrido y un eléctrico de Ypsilon, pero todavía hay más que hacer", ha asegurado Zerbi.

A continuación, de cara a la segunda parte del año, los esfuerzos de Lancia se centrarán en lanzar el Lancia Gamma, un modelo que buscará seducir al "corazón" del mercado europeo en el segmento C-SUV.

Todas estas acciones de la firma italiana tienen como objetivo final que la marca vuelva a ser mundialmente reconocida. "Una cosa que me sorprendió un poco cuando me uní a Lancia es que, en realidad, el conocimiento de la marca hoy en día es mucho menor de lo que esperaba. Mi clave es asegurarme de que las nuevas generaciones lleguen a Lancia, para lo que hay que hablar en un lenguaje que estas entiendan", ha apuntado Zerbi, que llegó a su nuevo puesto hace apenas dos meses.

INCLUSIVIDAD A LA PAR QUE ELEGANCIA

Para Zerbi, Lancia debe asegurar su reconocimiento en el mercado en los próximos años y conseguir que sus productos sean "más apreciados" en los mercados. "Somos totalmente diferentes de lo que fuimos, pero hay elementos que permanecen", ha explicado sobre el rebranding de la firma.

En este sentido, ha explicado que siempre permanecerá su carácter elegante, el cual quieren seguir "llevando adelante", aunque en el feroz y competitivo contexto actual de la industria automovilística, este valor se debe ajustar a la inclusividad.

"Ahora, el elemento que quiero dar a lo que ha sido construido en el año pasado es el hecho de que debemos ser inclusivos a la hora de acceder a los clientes", ha aclarado. En otras palabras, la consejera delegada de Lancia ha explicado que la elegancia debe ir de la mano de la inclusividad, y llegar a nuevas audiencias, motivo por el que se dará, entre las novedades de la firma para 2026, su regreso a los rallies.

"Ahora, la clave es la accesibilidad, más allá del carácer premium. Tenemos que hacer pocas cosas, pero hacerlas bien", ha asegurado Zerbi, que no ve un desafío la llegada de las marcas chinas al segmento premium, ya que se pierde el foco entre tantos nombres "poco reconocidos".