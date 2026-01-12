Leapmotor acelerará su expansión en Europa en 2026, con idea de producir más modelos en el terreno

El B03X, el nuevo modelo de Leapmotor - LEAPMOTOR

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor acelarará su expansión en el mercado europeo en 2026, el de mayor crecimiento en este último año, con el objetivo de llegar al millón de unidades vendidas al cierre del ejercicio, al tiempo que buscará aumentar su producción sobre el terreno, en países como España, donde fabricará el B10.

La decisión de aumentar la fabricación en el continente europeo dependerá del volumen potencial de localización de esos modelos en la región y de la capacidad de las distintas plantas con las que cuenta Stellantis.

Este aumento de la producción en Europa, ligado a un notable aumento de las ventas en su primer año completo de la firma en el continente, le permite pensar en el objetivo de 1 millón de vehículos producidos, después de alcanzar la cifra de 600.000 unidades en 2025.

Así lo ha manifestado el consejero delegado de Leapmotor, Tianshu Xin, durante su participación en el Salón del Automóvil de Bruselas, al que ha asistido Europa Press. "Nos quedaremos aquí a largo plazo. No desapareceremos mañana, como algunas marcas chinas", ha asegurado.

En este sentido, Xin ha subrayado el hecho de que la firma ha superado los 800 puntos de venta en el primer año tras el lanzamiento solo en Europa, lo que es "un testimonio de la confianza" que han ganado entre los inversores y la comunidad.

Del mismo modo, el responsable de Leapmotor ha destacado que los clientes de la marca son nuevos, sin una "canibalización" de otras firmas del grupo Stellantis, al tiempo que la 'joint venture' le permite aprovechar las ventajas de la infraestructura integrada del grupo. "Consideramos a Leapmotor como una oferta complementaria a las otras 14 marcas de la familia Stellantis", ha insistido.

El modelo de negocio único de Leapmotor, con la inversión estratégica de Stellantis en la firma, permite que la marca china compita en calidad, con una oferta complementaria para los clientes que visitan sus concesionarios.

"Si un cliente viene queriendo comprar un vehículo y no encuentra nada adecuado dentro de las marcas tradicionales, pero busca un vehículo eléctrico con tecnología competitiva, en lugar de irse a un competidor, no tiene por qué hacerlo", ha sostenido el directivo chino.

NUEVOS MODELOS QUE IMPULSAN EL FUTURO

En este contexto, Leapmotor ha presentado el B03X por primera vez en Europa. Su lanzamiento supone el comienzo de un nuevo capítulo en el segmento compacto, en rápido crecimiento en todo el mundo. Este modelo es el primer vehículo desarrollado sobre una plataforma global totalmente nueva, diseñada para cumplir con los estándares internacionales.

Por su parte, en Europa comenzarán a verse este año los nuevos B05, con una autonomía WLTP de hasta 460 kilómetros y una capacidad de carga rápida de CC superior a 170 kW. El B05 también cuenta con tecnología avanzada, como un asistente con inteligencia artificial en el nuevo Leap OS 4.0 Plus.

Asimismo, Leapmotor ha ampliado su oferta con el nuevo B10 Hybrid EV, impulsado por la tecnología de autonomía extendida(REEV). Los pedidos se abrieron el 9 de enero en determinados mercados europeos con un precio de venta al público a partir de 29.900 euros.