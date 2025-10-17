Leapmotor fabricará su nuevo SUV eléctrico B10 en España y elegirá la ciudad antes de finales de 2025

Leapmotor fabricará su nuevo SUV eléctrico B10 en España y elegirá su sede antes de finales de 2025. - LEAPMOTOR

Su precio parte desde los 27.900 euros en España (antes de ayudas y descuentos de la marca) y tendrá una autonomía de hasta 431 kilómetros

NIZA, 17 (EUROPA PRESS)

Leapmotor, la 'joint venture' de la firma asiática junto con el grupo Stellantis, ha anunciado que su nuevo modelo B10 se fabricará en España, tras su presentación en el Salón de Shanghai el pasado mes de septiembre y cuyos pedidos ya están abiertos para acometer las primeras entregas a partir del segundo trimestre de 2026.

Así lo ha confirmado el director comercial de la Región de Europa Ampliada de Leapmotor International, Danilo Annese, en una mesa redonda, que no ha precisado en qué fábrica concreta se producirá. "Actualmente, todavía estamos en la fase de selección, pero este modelo se fabricará en España", ha subrayado.

No obstante, la compañía no ha podido confirmar todavía qué sede del grupo Stellantis --Vigo, Figueruelas (Zaragoza) o Madrid (en el barrio de Villaverde)-- será la fábrica definitiva de este modelo y esperan que a finales de 2025 se pueda concretar el anuncio. "La empresa cuenta con varias fábricas en España y estamos seleccionando la más adecuada para la producción del próximo año", ha insistido Annese.

Según la compañía, la decisión final dependerá de si se cumplen algunas condiciones que demanda la firma asiática al Gobierno, tal y como ha confirmado el responsable de Marketing y Producto de Leapmotor Internacional, Francesco Giacalone, en la presentación oficial del vehículo celebrada en Niza. "Hemos pedido al Gobierno español identificar el nivel de apoyo que pueden tener y mantener" en las fábricas, ha sostenido Giacalone.

B10, UN SUV ELÉCTRICO POR MENOS DE 30.000 EUROS

El Leapmotor B10 es un SUV eléctrico dentro del segmento C (4,5 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 metros de alto), que llegará al mercado europeo a partir del segundo trimestre de 2026 con sus primeras ediciones procedentes de Hangzhou (China). De hecho, ha sido diseñado para "los clientes europeos de la marca", destaca la compañía.

En términos de prestaciones, el B10 dispondrá de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros. El motor eléctrico permitirán pasar de 0 a 100 kilómetros hora en solo 8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h.

Sin embargo, estará disponible en dos opciones de batería: la versión 'Pro', con una capacidad de 56,2 kWh, y la 'ProMax', de 67,1 kWh, que permitirán autonomías en ciclo promedio combinado (WLTP) de 361 y de 434 kilómetros, respectivamente. Al igual que su 'hermano' C10, está disponible en versión eléctrica y de autonomía extendida (REEV).

La primera especificación admite hasta 140 kW de potencia a la hora de recargar la batería, por lo que puede ser cargada del 30% al 80% en solo 20 minutos, y la segunda, de 168 kW, en el mismo tiempo. Mientras, con un cargador doméstico o estación de carga de hasta 11 kW, los tiempos aumentan a las dos horas y media en la primera versión; y las tres horas en la edición 'ProMax'.

Leapmotor ha dado a conocer los precios para España de este modelo y ambas versiones estarán disponibles con precios de entrada por menos de 30.000 euros sin ayudas ni descuentos gubernamentales. Su versión de batería 'Pro' estará disponible desde 27.900 euros (acabado único 'Life'), mientras que el coste asciende hasta los 29.900 euros en la versión 'Pro'. El tope de gama ('ProMax') partirá desde 29.900 euros. Así, competirá en precio con rivales como el MG S5 EV, Peugeot E-3008, Renault Scenic, Skoda Elroq o el nuevo Toyota C-HR+.

UN MODELO ESPACIOSO Y COMPLETAMENTE TECNOLÓGICO

El Leapmotor B10 está disponible con dos acabados: 'Life' (exclusivo para la versión 'Pro') y 'Design', que incluirá ambas opciones de batería --aunque su tope de gama 'ProMax Design' saldrá desde 31.400 euros--.

Por su forma se asemeja a antiguas líneas de diseño de Citroën y bajo la misma idea exterior que los T03 Y C10 que la marca ya comercializa en España. En su frontal, destacan los faros a la altura de los radiadores y la línea LED en forma de 'U' debajo del logo de la marca.

Los tiradores de las puertas ocultos, sus llantas de aleación de 18 pulgadas y las luces traseras LED con el mismo patrón que las delanteras son otros elementos característicos de un exterior sencillo. Su maletero para sus dimensiones no es demasiado grande, ya que tiene capacidad de 430 litros (1.700 litros con los asientos traseros rebajados), y presenta hasta seis variedades de color (azul noche, blanco luar, negro metálico, púrpura medianoche, gris tundra y plata estelar). También hay un maletero debajo del capó de hasta 25 litros para almacenar los cables de carga.

En su interior, es un vehículo muy 'limpio' dado que se aprovecha el 87,4% del espacio, según expresa Leapmotor. En el salpicadero tan solo se aloja la pantalla de 14,6 pulgadas, desde donde se pueden regular los retrovisores, los mapa motor, la calefacción, la regeneración de frenada, la música o la iluminación del habitáculo.

Como novedad, a través de la aplicación de Leapmotor, se puede abrir el vehículo. Tras el volante, se encuentra una pantalla de 8,8 pulgadas que ofrece la información básica al conductor.

En su interior, cabe señalar su techo solar panorámico, que cubre de punta a punta el vehículo, así como su gran espacio entre las plazas delanteras y traseras, gracias a la distancia entre ejes de 2,73 metros.

Por otro lado, la compañía anunció que tras llegar a Europa el año que viene, el B10 recibirá una actualización a partir de mediados de 2026, que incluirá la introducción de Android Auto y Car Play para facilitar la navegación, la función 'One Pedal' con mayor generación de energía por medio del freno motor, una nueva aplicación Leapmotor y una optimización de las 17 ayudas a la conducción (ADAS) de las que dispone actualmente el vehículo.

DOS MODELOS MÁS QUE LLEGARÁN PRONTO A ESPAÑA: B05 Y C16

Leapmotor aumentará su flota con dos nuevas llegadas al mercado europeo: el B05 y del C16, en el afán de la compañía de "cubrir todos los segmentos desde el A hasta el E" y cumpliendo con el lanzamiento de "un modelo cada seis meses" desde su llegada a Europa. El B05, un 'hatchback' compacto 100% eléctrico, debutó en el IAA Mobility de Munich y llegará al mercado europeo a mediados de 2026, incluyendo España, y tendrá la misma motorización eléctrica que el B10 (con las mismas dos opciones de 57,2 y 67,1 kwh).

Por su parte, el C16, que ya se comercializa en China en versión de autonomía extendida 'REEV', podría llegar a Europa desde el próximo año para ocupar su lugar en el segmento D. La compañía también expresó que junto a estas posibles llegadas, Leapmotor introducirá dos nuevos modelos en los segmentos B-SUV y B-Hatch de cara al futuro.

A partir de 2026, con la llegada del B10, se fabricarán en España un total de cinco nuevos coches eléctricos: el Cupra Raval, el Volkswagen ID. Polo, el Volkswagen Polo GTI en Martorell (Cataluña) y el Skoda Epiq en la sede de Landaben (Navarra).