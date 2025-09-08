Leapmotor revela su nuevo SUV eléctrico B05, disponible en Europa en el segundo trimestre de 2026

Presentación del B10 (izquierda) y B05 (derecha) de Leapmotor, en el IAA Mobility de Munich - STELLANTIS

Abre oficialmente los pedidos en Europa del B10, disponible desde 19.900 euros en España y con más de 430 kilómetros de autonomía

MÚNICH, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leapmotor, la 'joint venture' de Stellantis en China, ha realizado este lunes, en el marco del IAA Mobility, el Salón del Automóvil de Munich, la presentación a nivel mundial del nuevo deportivo C-hatchback Lafa 5, que será comercializado bajo el nombre de B05, y que comenzará a venderse a partir del segundo trimestre de 2026 en el mercado europeo.

Entre las innovaciones técnicas, el B05 presenta puertas sin marco y llantas de aleación 'swift-wing' de 19 pulgadas, ofreciendo un diseño enfocado "tanto para el rendimiento como para la postura".

Sus 1.880 mm de ancho de hombros lo convierten en el modelo más ancho de su segmento, dotándolo de "un confort espacioso y una postura audaz". Asimismo, el B05 cuenta con 4.430 mm de largo, 1.520 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.735 mm.

Este lanzamiento global marca un movimiento estratégico para conquistar el mercado europeo de vehículos eléctricos compactos con un producto que combina "innovación, asequibilidad y estilo audaz", según han destacado los directivos de la compañía durante su presentación mundial en Múnich.

"El B05 es más que un automóvil, es una declaración de intenciones. Refleja nuestro compromiso con la innovación, la accesibilidad y el empoderamiento de la próxima generación de conductores en toda Europa y más allá", ha resumido el consejero delegado de Leapmotor, Zhu Jiangming.

EL B10 LLEGA AL MERCADO EUROPEO

Leapmotor también ha presentado este lunes en Múnich el B10, un SUV compacto con conectividad avanzada que este mismo mes de septiembre está llegando a los concesionarios europeos, con un precio inicial en España de 19.900 euros --aplicando las ayudas del Plan Moves III (hasta 7.000 euros) y el incentivo CAES (900 euros)--.

Además de en Europa, El B10 estará disponible en más de 30 países y regiones, incluidos Medio Oriente, África, Asia-Pacífico y América del Sur.

El B10 cuenta con dos opciones de batería. De un lado, tiene la versión de batería Pro con paquete de 56,2 kWh que ofrece hasta 361 kilómetros de autonomía WLTP, y, del otro, la versión de batería ProMax con paquete de 67,1 kWh que ofrece hasta 434 km. Ambas baterías admiten carga de CA de 11 kW y carga de CC ultrarrápida de hasta 168 kW, lo que permite una carga del 30 al 80% en menos de 20 minutos.

Propulsado por un motor eléctrico de alta eficiencia que entrega 218 CV y 240 Nm de par, permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

Asimismo, el Leapmotor B10 ofrece una experiencia de conducción única gracias a su distribución de peso 50:50, la suspensión trasera multibrazo y el ajuste avanzado del chasis desarrollado en cooperación con el equipo de ingeniería de Stellantis.

En el campo de la seguridad, el B10 cuenta con un objetivo de calificación E-NCAP de cinco estrellas, una estructura de seguridad de acero de alta resistencia, 17 funciones ADAS y un sistema de cámara de 360°.

PENSADO PARA LAS CARRETERAS EUROPEAS

Las dimensiones del B10 son adecuadas para las carreteras europeas, midiendo 4.515 mm de largo, 1.885 mm de ancho y 1.655 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.735 mm.

El B10 también ofrece un amplio espacio interior, con configuraciones versátiles de los asientos que permiten que este se transforme en "una cómoda área de descanso". Entre otros, ofrece uno de los espacios de pasajeros más grandes del segmento, con 2.390 mm desde el respaldo del asiento trasero hasta el área del espacio para los pies, 1.400 mm de ancho del pasajero trasero y medidas de altura libre delantera de 1.027 mm en la parte delantera y 1.005 mm en la parte trasera.

En el ámbito tecnológico, Leapmotor B10 cuenta con una pantalla táctil flotante de 14,6 pulgadas y 2,5K impulsada por el chip Snapdragon 8155. La introducción de Apple CarPlay y Android Auto a través de la actualización de software OTA permite una experiencia de navegación fluida.

Al mismo tiempo, el último sistema LEAP OS 4.0 Plus proporciona una interfaz personalizable, una experiencia 3D inmersiva y una pantalla multiaplicación, incluidas funciones inteligentes como modos de escenarios múltiples y el control remoto completo a través de la aplicación móvil de la firma.

Como el primer modelo global de la serie B de Leapmotor, el B10 se basa en la nueva arquitectura de tecnología LEAP3.5 para lograr una integración y optimización superiores de software y hardware. Las actualizaciones de software son ilimitadas gracias a las capacidades inalámbricas que se ofrecen a los consumidores.

DOS ACABADOS

El B10 está disponible en dos versiones. La versión Life cuenta con techo panorámico de cristal de 1,8 m2 de serie con parasol eléctrico, llantas de aleación de 18'', cámara de aparcamiento de 360° y el paquete completo ADAS.

De su lado, el acabado Design agrega asientos de cuero ECO, iluminación ambiental, asientos delanteros con calefacción, ventilación y ajustables eléctricamente y algunas características adicionales más

"El B10 podría definirse como un modelo para disfrutar de la libertad, ideal para conductores urbanos. Representa la expresión definitiva de los productos de Leapmotor, que busca entregar productos excelentes a un precio asequible. Excelencia al alcance", ha resumido el consejero delegado de la firma, Zhu Jiangming.