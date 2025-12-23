Leasys (Stellantis) integra el sistema CAE entre particulares y empresas para electrificar flotas - LEASYS

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Leasys, empresa de movilidad de alquiler a medio y largo plazo participada por Stellantis, ha integrado el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) para facilitar la electrificación de flotas en España, ofreciendo un acceso sencillo al beneficio económico que este sistema otorga a los vehículos 100% eléctricos.

Compatible con el Plan Moves, esta iniciativa busca acelerar la adopción de la movilidad sostenible mediante un modelo 'llave en mano' que elimina trámites para el cliente.

El CAE cuenta con una ficha específica para transporte que estandariza el cálculo del ahorro energético al sustituir un vehículo térmico por uno eléctrico, con un ahorro certificable aproximado de 5.000 kWh por vehículo. Este incentivo aplica tanto a turismos como a comerciales, sin exigir achatarramiento y acumulable con otras ayudas.

Este sistema está disponible para cualquier cliente, tanto en nuevos contratos como en ampliación de flota, sin necesidad de renovación previa ni transferencia de vehículo. La bonificación CAE llega a 900 euros (impuestos incluidos) en contratos de renting de vehículos eléctricos con una duración igual o superior a 24 meses.

"Con esta propuesta, Leasys pone a disposición de particulares y empresas una solución 'llave en mano' que combina incentivos económicos y servicios integrados, facilitando una transición sencilla y segura hacia la movilidad eléctrica", ha destacado la compañía.