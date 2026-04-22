Leitat pone en marcha su nuevo laboratorio de reciclaje directo de baterías en Barcelona

Nuevo laboratorio de reciclaje directo de baterías de Leitat, en Terrassa (Barcelona) - LEITAT

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Leitat ha puesto en marcha este miércoles un nuevo laboratorio de reciclaje directo de baterías en su sede de Terrassa (Barcelona) para transformar residuos en recursos, un concepto que Leitat resume bajo el lema 'From waste to watts': "Convertir baterías usadas en materiales capaces de generar nueva energía".

Esta es la primera infraestructura en Cataluña y en España concebida para "dar respuesta a uno de los grandes retos de la transición energética: qué hacer con las baterías cuando llegan al final de su vida útil" y como recuperar los materiales clave para volverlos a usar, informa Leitat en un comunicado.

El director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, ha afirmado que el desarrollo de tecnologías para el reciclaje y la valorización de baterías será "clave para garantizar una cadena de valor energética más sostenible y resiliente".

El laboratorio ha sido diseñado para "cubrir de forma integral" todo el proceso de gestión y tratamiento de baterías, por lo que el nuevo equipamiento integra capacidades que permiten la recepción y almacenamiento seguro de baterías usadas; el desmontaje controlado y automatizado de packs, módulos y celdas; la diagnosis y clasificación de las baterías según su química y estado de salud, y la separación y recuperación de los materiales activos para su reutilización.

El nuevo laboratorio será operado conjuntamente por las áreas de Energy Storage (ES) y Robotics & Automations (ROB) de Leitat, una colaboración que permite combinar el conocimiento profundo en tecnologías electroquímicas con la experiencia en robótica industrial y automatización de procesos.