Lepas L6, el SUV de tamaño medio que llegará a España en otoño, en versión híbrida enchufable y eléctrica

Lepas L6 - LEPAS

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lepas, la nueva marca del Grupo Chery, traerá a España en el tercer trimestre de este año el nuevo Lepas L6, un SUV de tamaño medio y que se comercializará en versiones híbrida enchufable (con una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros) y 100% eléctrica (que alcanzará una autonomía de conducción de hasta 450 kilómetros), gracias a su batería de 67 kWh de capacidad.

"Este SUV de tamaño medio se posiciona como una pieza clave dentro de la gama, concebido para una nueva generación de usuarios que busca equilibrio entre tecnología, diseño y eficiencia en el uso diario", ha destacado la firma, que venderá este mismo 2026 otros dos modelos en España.

El lanzamiento de la marca en España está previsto para el mes de junio, con el Lepas L8 como buque insignia y primer modelo en el mercado, mientras que el Lepas L6 llegará en el tercer trimestre, antes de finalizar el año, al igual que el Lepas L4.

La versión Lepas Super Hybrid combina un motor de 1,5 litros con un sistema eléctrico para ofrecer una autonomía total de hasta 1.100 km, mientras que la variante 100% eléctrica alcanza hasta 450 km con una batería de 67 kWh. Ambas versiones cuentan con capacidad de carga rápida, permitiendo en el caso del modelo eléctrico recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 22 minutos.

Con una configuración de cinco plazas y posicionado en el segmento C, el Lepas L6 mantiene un enfoque premium en calidad, tecnología y diseño.

En términos de diseño, el L6 adopta el lenguaje 'Leopard Aesthetics'. Las líneas exteriores esculpidas y los faros LED delanteros, inspirados en la mirada de un leopardo, refuerzan una identidad visual reconocible dentro de la gama. A ello se suma un característico frontal sin parrilla delantera.

El interior se ha concebido como un espacio tecnológico y conectado, con soluciones orientadas a mejorar la experiencia a bordo. El modelo incorpora sistemas avanzados de asistencia a la conducción y conectividad de última generación.