Lexus desvela la gama del nuevo ES, en versión híbrida o 100% eléctrica, a partir de 61.500 euros

Lexus ES - JAYSON FONG

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lexus desvela la gama del nuevo ES, que ofrece mecánicas híbridas y eléctricas, adaptándose a la estrategia multitecnológica de Lexus y disponible a partir de 61.500 euros, tanto en su versión eléctrica como híbrida.

En concreto, la gama está compuesta por dos versiones eléctricas, el ES 350e FWD y el ES 500e AWD, y una variante híbrida, el ES 300h, con diferentes propuestas de potencia y rendimiento para responder a las necesidades y preferencias de los clientes.

La versión híbrida ES 300h está disponible en los acabados Signature y Exclusive, incluyendo el nuevo sistema multimedia de 14 pulgadas, cuadro de instrumentos Lexus Digital Cockpit de 12,3" y asientos calefactados y ventilados, mientras que el acabado Exclusive incluye adicionalmente opciones de equipamiento como Digital Key, Asistencia al Aparcamiento 360° (PVM), espejo retrovisor interior digital y el sistema de audio premium Mark Levinson con 17 altavoces.

En cuanto a las versiones eléctricas ES 350e FWD y ES 500e AWD, están disponibles en los acabados Signature y Omotenashi+. El acabado Omotenashi+ cuenta con opciones de equipamiento de alto nivel como suspensión variable adaptativa (AVS) y faros delanteros MultiLED de alta resolución e iluminación adaptativa, junto con el paquete de confort trasero donde se incluye el asiento otomano para la plaza trasera derecha y el asiento del pasajero abatible para un mayor confort con hasta 5 modos de masaje.

El ES 300h estrena la sexta generación de la tecnología híbrida de Lexus, con un sistema que integra un motor de gasolina de cuatro cilindros y 2.5 litros con un nuevo conjunto de transmisión y una batería de iones de litio más ligera y compacta. Esta evolución se traduce en una respuesta más refinada, eficiente y dinámica, y permite al ES 300h ofrecer, por primera vez en la gama ES, la posibilidad de elegir entre dos opciones de tracción disponibles, delantera o total mediante el sistema E-Four de Lexus.

Toda la gama ES incorpora de serie el Sistema de Seguridad Lexus de última generación, el Lexus Safety System+ 4.0, con nuevas funcionalidades y mejoras en sus sistemas de seguridad activa. La tecnología amplia la capacidad de detección y asistencia al conductor para ofrecer mayor protección ante una variedad más amplia de escenarios de riesgo de accidente.