Lexus fija en 88.000 euros el precio de partida del nuevo TZ, su SUV eléctrico de seis plazas - LEXUS

La gama del modelo estará formada por dos versiones de 313 y 408 CV, con un precio máximo de 105.000 euros para la variante Luxury bitono MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha desvelado la gama y los precios para España del nuevo TZ, un SUV 'premium' totalmente eléctrico de seis plazas que estará disponible desde 88.000 euros en la red de concesionarios de la marca en la Península y Baleares.

La oferta estará compuesta por dos versiones, denominadas TZ 450e Executive y TZ 550e Luxury, con potencias de 313 y 408 caballos, respectivamente. La gama se completa con una opción de carrocería bitono para el acabado Luxury, cuyo precio asciende a 105.000 euros.

En concreto, el Lexus TZ 450e Executive tendrá un precio de partida de 88.000 euros, mientras que el TZ 550e Luxury se comercializará por 103.000 euros. La pintura metalizada supondrá un sobrecoste de 1.400 euros, según los precios comunicados por la compañía.

DOS VERSIONES ELÉCTRICAS CON TRACCIÓN TOTAL

El nuevo TZ incorpora un sistema de propulsión completamente eléctrico y estará disponible con dos configuraciones mecánicas. La versión 450e desarrolla 313 CV (230 kW), mientras que la 550e alcanza los 408 CV (300 kW).

Ambas variantes cuentan con el sistema de tracción total eléctrica inteligente 'Direct4' de Lexus, diseñado para gestionar la entrega de potencia y mejorar el control del vehículo.

El modelo se articula en torno al concepto 'Driving Lounge', una propuesta de la marca que busca combinar el confort de los pasajeros con una conducción silenciosa y refinada. Lexus sitúa el bienestar de los seis ocupantes como uno de los principales elementos diferenciales del vehículo.

MÁS DE CINCO METROS DE LONGITUD

El SUV mide 5,1 metros de longitud y cuenta con una distancia entre ejes de 3,05 metros, unas dimensiones que permiten configurar un habitáculo con tres filas de asientos.

En cuanto a la capacidad de carga, el maletero ofrece hasta 257 litros con las tres filas de asientos en uso. Al abatir las filas posteriores, el espacio disponible puede alcanzar los 1.987 litros, según los datos facilitados por la marca.

El diseño exterior combina una silueta alargada con soluciones aerodinámicas destinadas a mejorar la eficiencia. En el interior, Lexus incorpora materiales como bambú forjado y aluminio reciclado.

La gama estará disponible en seis colores exteriores: Azul Egeo, Copper Petra, Gris Berlín, Negro Graphite, Blanco Nova y Verde Gaia, tanto para el acabado Executive como para el Luxury.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Todas las versiones del nuevo TZ incorporan de serie el sistema Lexus Safety System+ 4.0, la última generación de tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción de la marca.

Entre sus funciones figuran el control de crucero adaptativo, el sistema de seguridad precolisión, el reconocimiento facial y el detector de ángulo muerto.