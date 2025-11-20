Lexus lanza su gama LBX para el próximo año 2026 desde 33.900 euros, con una nueva 'Vibrant Edition' - LEXUS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lexus, la marca premium del grupo Toyota, ha lanzado en España su nueva gama 'LBX 2026' con la que presetenden "romper con lo establecido" en el segmento de lujo con un crossover compacto dentro del segmento B.

Tras su lanzamiento de este modelo en 2023, la marca apuesta esta vez por una "oferta comercial sencilla y manejable" que incluye hasta siete estilos diferentes dentro de versiones más urbanas hasta versiones más arriesgadas como el acabado 'Omotenashi'.

El modelo 'premium' que llega a su cuarta edición dispone cuenta con un precio de partida desde 33.900 euros en el acabado base 'LBX', mientras que su tope de gama 'Vibrant Edition' está disponible en la red de concesionarios de la marca desde 43.200 euros. Entre medias, también existen las ediciones 'Urban', 'Elegant', 'Elegant Black', 'Emotion', 'Relax', 'Cool', y 'Omotenashi'.

El LBX, el modelo más pequeño de la marca y perteneciente al segmento B SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) tiene un consumo homologado de solo 4,7 l/100 km y su motor acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos.

Además, el fabricante garantiza que el 50% del tiempo de la conducción se realiza a través de la conducción eléctrica y la batería se regenera a través de la desaceleración o del frenado.

NUEVO ESTILO 'LBX ELEGANT'

Para Lexus, el protanoista de la nueva gama es el actualizado acabado 'Elegant' que optimiza su equipamiento con nuevas novedades tecnológicas.

Por otro lado, llega una nueva propuesta de equipamiento, apostando por los elementos esenciales bajo un estilo refinado, con llantas de 18", sensores de aparcamiento, tapicería de cuero sintético Tahara, cuadro de instrumentos Lexus Digital Cockpit de 12,3", carrocería monotono, Smart Entry, sistema de reconocimiento facial, cargador inductivo para smartphones y el completo sistema multimedia Lexus System Connect de 9,8" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

EDICIÓN ESPECIAL LBX 'VIBRANT EDITION'

Dentro de esta nueva gama, Lexus introduce la edición especial 'Vibrant Edition', con una imagen más "moderna y urbanita", pero que se diferencia del resto de la gama LBX, la cual estará disponible hasta mayo de 2026.

Esta edición está compuesta por motor gasolina de 1,5 litros, cuatro cilindros y hasta 136 CV de potencia, aunque presenta una motorización híbrida. Debido a que se trata del Lexus más pequeño jamás fabricado y a su carácter puramente urbanita, es "el vehículo perfecto para adentrarse en la ciudad y desenvolverse fácilmente en el tráfico cotidiano", expresa la compañía.

En este sentido, esta terminación incorpora llantas de 18" en diseño 'Black Matte', elementos decorativos en color negro mate en paragolpes delantero y trasero, perfiles de ventanillas en color 'Dark Chrome' y una decoración específica para esta variante. El conjunto se remata con la distintiva moldura que une los faros delanteros en color negro mate.

El modelo puede elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con 'Rojo Hollywood', 'Blanco Santorini' o 'Negro Detroit', bajo la denominación LBX 'Vibrant Edition Black'.