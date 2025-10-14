Lexus Vende Más De 5.500 Unidades Del LBX Desde Que Salió Al Mercado, Hace Dos Años - EUROPA PRESS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma japonesa Lexus ha vendido en España más de 5.500 unidades del LBX en los dos años que este SUV compacto híbrido, el más pequeño de la marca, lleva en el mercado, y ha establecido con ello un "hito", dando a la compañía los mejores datos de ventas con un modelo nuevo.

Así lo ha dicho este lunes en Madrid el responsable de producto de Lexus España, Sergio Fernández, en la rueda de prensa en la que se ha presentado una nueva versión del coche, una edición especial que han denominado la LBX Vibrant Edition.

"El LBX salió al mercado en septiembre de 2023, la primera unidad se entregó en febrero de 2024 y ha sido un hito de la marca, el mejor arranque de la historia de Lexus con un modelo", ha señalado Fernández, que ha añadido que es el vehículo que más se vende a particulares, el 60% del total.

En términos generales, el LBX es el segundo modelo más vendido de la marca nipona en Europa, con más de 23.000 unidades en 2024, según ha trasladado el responsable de Lexus en Europa, Andre Schmidt. El LBX cumple así las expectativas para las que fue ideado y ha permitido a Lexus llegar "a un público más joven y más femenino", han señalado.

LBX VIBRANT EDITION

Con ese objetivo de atraer diferentes perfiles de clientes, Lexus ha presentado este lunes una nueva edición especial denominada LBX Vibrant Edition, con determinados detalles que subrayan la imagen moderna y urbanita y que ahonda en el principio de Lexus de "personalizar el lujo".

Schmidt ha defendido que si el LBX se ha establecido rápidamente como un "modelo central" para Lexus en Europa y ha consolidado su presencia en el territorio de un nuevo mercado, donde ha conseguido desempeñar la función de atraer a nuevos clientes a la marca, esta nueva edición incrementará aún más esas posibilidades.

"Estamos convencidos de que reafirmará la capacidad demostrada del LBX de atraer a nuevos clientes manteniendo su promesa de ser todo un Lexus en pequeño formato", ha dicho.

Aunque no se ha previsto un límite de unidades, este nuevo vehículo únicamente estará a la venta desde este mismo mes de octubre y hasta mayo de 2026. Las primeras unidades se entregarán en febrero del año que viene. Estará a la venta por 43.200 euros.

Fernández ha detallado que el nuevo Vibrant Edition podrá elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit.

Con la predisposición de aumentar su imagen deportiva, hereda el dinamismo del LBX Emotion, incorporando llantas Black Matte de 18 pulgadas, elementos decorativos en color negro mate en paragolpes delantero y trasero o un interior tapizado en cuero semianilina en negro y rojo, entre otros.