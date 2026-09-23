Linde+Wiemann invierte 7 millones en Aragón para avanzar en movilidad eléctrica con Mercedes-Benz

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, en su visita a la empresa Linde+Wiemann. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

PEDROLA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La planta de Linde + Wiemann en la localidad zaragozana de Pedrola ha invertido 7 millones de euros en un proyecto para avanzar en movilidad eléctrica gracias al desarrollo de una nueva solución estratégica para Mercedes-Benz.

Esta actuación ha contado con el respaldo de distintos programas del Gobierno de Aragón, entre ellos las ayudas de Transformación y Desarrollo Industrial (TDI), que en 2026 han beneficiado a 69 empresas y han movilizado una inversión asociada de 26,3 millones de euros.

Así lo ha destacado este miércoles la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, durante una visita a las instalaciones, en la que ha estado acompañada por la directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial, Mar Paños.

Para la consejera, "el proyecto presentado demuestra el valor de convocatorias como las ayudas TDI, que impulsan la innovación, la competitividad y la capacidad de adaptación de un sector tan dinámico como el de la automoción".

Valle ha subrayado que Linde + Wiemann representa "el modelo de empresa que queremos para Aragón: compañías arraigadas en el territorio, capaces de innovar, crecer y situarse a la vanguardia de sectores con un enorme potencial de futuro".

Asimismo, ha indicado que el Gobierno de Aragón quiere que "el sector continúe vivo, dinámico, funcionando y generando empleo, riqueza y bienestar para los aragoneses", lo que requiere "un enfoque lo más pragmático posible para poder seguir adaptándonos en un entorno muy complejo internacionalmente".

El sector de la automoción está "en un momento de transición tecnológica" y de "complejidad energética", redefiniéndose, ha expuesto Eva Valle, quien ha mostrado su sorpresa por "el pragmatismo que tiene el sector de la automoción en la comunidad autónoma para adaptarse a un entorno muy complejo y para invertir en las tecnologías que le están permitiendo navegar estas aguas complicadas". El comportamiento de la automoción aragonesa, en materia de exportaciones, es mejor que la media nacional, ha resaltado.

La consejera ha comentado que esta multinacional ha invertido en Pedrola 8,6 millones de euros desde 2022, lo que "les está permitiendo competir en tecnologías necesarias, responder a demandas para nuevos vehículos eléctricos y también producir componentes estructurales de alta complejidad que les permiten mantenerse en un mercado que es cada vez más complicado".

Valle ha puesto de relieve "la confianza de la empresa de establecerse en Zaragoza y continuar apostando por la comunidad autónoma como un 'hub' importantísimo dentro del sector de la automoción", recalcando que el Gobierno de Aragón sigue prestando ayuda al sector, especialmente en innovación.

AYUDAS TDI

Las ayudas de Transformación y Desarrollo Industrial (TDI) de 2026 han beneficiado a 69 empresas y movilizado una inversión asociada de 26,3 millones de euros. Las ayudas de Transformación y Desarrollo Industrial (TDI) de 2026 han beneficiado a 69 empresas y movilizado una inversión asociada de 26,3 millones de euros.

El proyecto ha supuesto el diseño, desarrollo y producción de una nueva pieza estructural para vehículos eléctricos de Mercedes-Benz. Se trata de una iniciativa estratégica que consolida a la factoría de Pedrola como uno de los centros de referencia del grupo en el ámbito de la movilidad eléctrica.

En esta línea de negocio, la compañía ha destinado 8,4 millones de euros durante los últimos cinco años. Para hacer posible este avance, la planta ha incorporado tecnologías de última generación, entre ellas células de soldadura multirrobot, sistemas de visión artificial, robótica avanzada, control dimensional sin contacto y aplicaciones de inteligencia artificial y eficiencia energética. Estas mejoras permiten afrontar la fabricación de componentes estructurales de alta complejidad y responder a las exigencias tecnológicas de los nuevos vehículos eléctricos.

PLANTILLA DE 120 TRABAJADORES

La modernización de los procesos productivos también ha permitido incrementar la capacidad de fabricación, ganar flexibilidad para producir componentes destinados tanto a vehículos eléctricos como a modelos térmicos y crear una veintena de puestos de trabajo altamente cualificados en áreas como calidad y mantenimiento. Gracias a ello, la plantilla alcanza actualmente los 120 trabajadores.

Además de su colaboración con Mercedes-Benz, la planta trabaja ya con el primer fabricante chino implantado en Aragón para el lanzamiento de un nuevo producto de movilidad NEV --New Energy Vehicle--, lo que refuerza su papel estratégico dentro del ecosistema industrial aragonés y consolida a la comunidad como uno de los principales polos de la nueva movilidad en Europa.