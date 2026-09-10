La llegada de la Fórmula 1 a Madrid pone en valor el potencial tecnológico del motorsport británico - FORMULA 1 /GETTY IMAGES

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid, que recupera este deporte en la capital española más de 40 años después, servirá también como escaparate de la capacidad tecnológica y de innovación de la industria británica del motorsport, concentrada en el denominado 'Motorsport Valley', el principal clúster mundial de deportes del motor.

El Reino Unido concentra las sedes o importantes bases técnicas y operativas de diez de las once escuderías de Fórmula 1, además de buena parte del ecosistema empresarial y tecnológico vinculado a la competición. Las compañías del sector destinan alrededor del 30% de sus ingresos a investigación y desarrollo, según datos difundidos con motivo del regreso de la competición a Madrid.

Esta concentración de talento ha convertido al 'motorsport' británico en un laboratorio para el desarrollo de tecnologías que posteriormente llegan a los vehículos de producción. Entre ellas se encuentran los chasis y carrocerías de fibra de carbono, los cambios con levas en el volante y diferentes soluciones de aerodinámica y asistencia a la conducción.

UN SECTOR QUE GENERA 18.000 MILLONES DE EUROS

El peso de esta industria trasciende el ámbito deportivo. La Fórmula 1 genera alrededor de 12.000 millones de libras anuales (unos 13.963 millones de euros) para la economía británica y miles de empleos cualificados.

En conjunto, la industria británica de los deportes del motor alcanza una facturación anual de unos 16.000 millones de libras (18.618 millones de euros), según datos de 2025 de la Motorsport Industry Association.

El 'Motorsport Valley' cuenta además con más de 25.000 ingenieros altamente cualificados procedentes de distintos países, incluida España, y con una red formada por 30 universidades y más de 140 centros de formación británicos especializados en ingeniería del motorsport.

DE LA FÓRMULA 1 A LOS VEHÍCULOS DE CALLE

La transferencia de tecnología entre la competición y la industria de automoción constituye uno de los principales valores de este ecosistema. Los motores híbridos y las baterías desarrolladas en la Fórmula 1 están contribuyendo al avance de las tecnologías que posteriormente se incorporan a los vehículos híbridos de carretera.

Empresas como Atlassian Williams F1 Team y McLaren Applied Technologies trabajan también en la aplicación de tecnologías desarrolladas en competición al mundo del automóvil.

El embajador británico para España y Andorra, Alex Ellis, destacó que el regreso de la Fórmula 1 a Madrid representa una oportunidad para reforzar los vínculos entre ambos países y mostrar cómo el deporte de competición puede impulsar la innovación, el empleo y la actividad económica relacionada con la automoción.

En este contexto, la celebración de la Fórmula 1 en Madrid se presenta como un nuevo punto de conexión entre el mercado español y uno de los principales polos mundiales de tecnología aplicada al automóvil.