Llorca destaca que más de la mitad de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt "está en marcha"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que más de la mitad del proyecto de la gigafactoría de baterías de PowerCo en Sagunt (Valencia) "está en marcha".

Además, ha resaltado que en el área logística y en la urbanización de Parc Sagunt II "se están cumpliendo los plazos para poner en marcha todo el entorno necesario para que la gigafactoría empiece a producir las primeras celdas de baterías".

Así lo ha manifestado este lunes tras visitar las instalaciones de PowerCo Spain en Sagunt junto al CEO y al CFO de la compañía, Andreas Rottmann y Javier Rivera, respectivamente. La Generalitat y Espais Econòmics realizan una inversión de más de 600 millones de euros para consolidar Parc Sagunt como referente industrial y logístico del arco mediterráneo, informa la administración autonómica.

Llorca ha afirmado que "el proyecto que PowerCo está desarrollando en Sagunto es muy importante para la Comunitat Valenciana y ya es una realidad que más de la mitad está en marcha", lo que a su juicio demuestra que "cuando se trabaja con coordinación e interés los proyectos se desarrollan correctamente". Ha defendido así la coordinación público-privada para hacer realidad proyectos estratégicos en la Comunitat que atraigan riqueza y creación de empleo.

Además, ha indicado que la futura planta de baterías "generará 3.000 puestos de trabajo directos y otros 30.000 indirectos, consolidando así la zona como un polo de innovación, empleo y formación".

Uno de los pilares fundamentales del área logística de Sagunt es la plataforma intermodal, a la que se destinarán unos 85 millones de euros. Según el 'president', "permitirá consolidar un nodo clave para la multimodalidad y reforzar la conexión marítima, ferroviaria y logística a escala europea".

Para la adquisición de los terrenos que forman el área logística se han destinado 125 millones de euros, a los que se suman más de 74 millones para obras no ordinarias, imprescindibles por la complejidad y envergadura de la actuación.

El jefe del Consell ha explicado que otra infraestructura estratégica es la nueva estación depuradora de aguas residuales, cuya construcción cuenta con una inversión de 50 millones de euros: "No solo dará servicio al nuevo desarrollo industrial, sino que sustituirá a la antigua depuradora que atendía al área urbana del Puerto de Sagunto, mejorando de forma notable la calidad, capacidad y eficiencia en la gestión de las aguas residuales".

En paralelo, se destinan más de 107 millones de euros a las obras ordinarias de urbanización y a la construcción de parcelas industriales, "garantizando que el espacio esté plenamente preparado para la implantación de nuevos proyectos empresariales".

"Parc Sagunt cuenta con un elemento diferencial como es el Battery Campus, que tiene como objetivo formar talento especializado y reforzar el ecosistema industrial asociado a las nuevas tecnologías de movilidad", ha resaltado Llorca Para este proyecto, la Generalitat invierte más de 34,8 millones de euros.

Por último, el Consell trabaja en el desarrollo de una planta de producción solar que permitirá avanzar en la generación de energías renovables y contribuirá a reducir "de manera significativa" la huella de carbono de la futura gigafactoría.

En clave municipal, preguntado por las declaraciones del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, sobre que la llegada de PowerCo requería de inversión en vivienda en la ciudad, Llorca ha explicado que el plan Vive de construcción de vivienda pública de la Generalitat "está en marcha en Sagunto" con la construcción de más de 200 pisos, junto a un plan de rehabilitación de viviendas "muy importante" en la localidad.

El jefe del Consell ha indicado que se trabaja en "transformar muchísima legislación valenciana" y en nuevas leyes como una urbanística que está en marcha para "garantizar que ese crecimiento que pueda tener esta ciudad sea un crecimiento sostenible, pero también sea un crecimiento que garantice que esos puestos de trabajo que lleguen aquí tengan también una vivienda".