Lynk & Co presenta su primer 'concept car' GT 'Time to shine' en el Salón del Automóvil de Pekín - LYNK&CO

PEKÍN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Lynk & Co ha presentado su primer 'concept car' de gran turismo, denominado 'Time to Shine', en el marco del Salón del Automóvil de Pekín 2026, un modelo de dos puertas que simboliza la evolución de la marca tras una década de desarrollo en diseño, automovilismo y tecnología orientada al rendimiento.

"Este concept car refleja cómo la marca está dando forma a su próxima etapa: basándose en la confianza, la emoción y una fuerte conexión con la conducción", reporta la compañía.

El prototipo se presenta como una declaración de intenciones sobre el futuro de la compañía, al combinar una estética deportiva con soluciones técnicas avanzadas. En concreto, la compañía anticipa una configuración con tracción trasera, una disposición 2+2, un chasis inspirado para la conducción más dinámica en circuito y unas cifras que apuntan a una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2 segundos.

El concept car adopta las proporciones características de un vehículo gran turismo, con 4,78 metros de longitud, 2 metros de anchura y 1,33 metros de altura, además de una distancia entre ejes de 2,75 metros, lo que le confiere una postura baja y orientada al rendimiento.

El exterior se define por una filosofía de diseño basada en la interacción con la luz, con superficies que generan reflejos dinámicos y transiciones marcadas según el movimiento y la perspectiva. El vehículo presenta una carrocería en acabado Apex Blue, con detalles en Spark Yellow, elementos que evocan la identidad deportiva y el legado competitivo de la marca.