Madrid celebrará la Feria de Vehículos Eléctricos 2026 del 5 y el 7 de junio

Edición de 2025 de la Feria de Vehículos Eléctricos de Madrid - AEDIVE

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de la Feria VEM (Vehículos Eléctricos Madrid) se celebrará este año 2026 entre los días 5 y 7 de junio en Madrid Río, en la Explanada de la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de consolidar su posición como feria referente del sector de la movilidad eléctrica en un entorno urbano.

Organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el portal Movilidadelectrica.com, esta edición número 11 persigue superar el éxito de visitantes de 2025, donde se rozaron los 40.000 visitantes.

La feria concentrará en sus stands las últimas novedades del sector, donde además el usuario que lo desee podrá probar una amplia variedad de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, así como conocer las distintas tecnologías de recarga y servicios asociados a la electromovilidad.

La oferta reflejará el impulso que vive el sector de la movilidad eléctrica en España, haciendo de la feria el principal escaparate de su desarrollo. La llegada de VEM 2026 coincide con un momento muy positivo en el sector. Durante el primer trimestre del año, las matriculaciones de vehículos eléctricos acumularon una subida del 56,4%, situando el total de unidades en 70.218.

La feria contará con el patrocinio de EcoMutua, Nissan y Renault en la categoría Platino; Endesa, Iberdrola, Moeve, Octopus Energy y Repsol como patrocinadores Oro; y Ohme en la categoría Premium. Además, se espera que más de 40 marcas expositoras, incluidos fabricantes de vehículos, compañías de infraestructura de recarga, servicios energéticos y soluciones de movilidad sostenible, muestren las últimas innovaciones que conforman el ecosistema de la movilidad eléctrica.

"El desconocimiento se combate con pedagogía e información clara, y la feria VEM 2026 es el escaparate perfecto para conocer de primera mano la amplia gama de vehículos eléctricos de 2 y 4 ruedas disponibles en el mercado, para que los ciudadanos puedan incorporarse desde el entusiasmo y el convencimiento a la movilidad eléctrica", ha destacado el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía.