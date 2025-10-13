Más de un millón de personas visitan Casa Seat en sus primeros 5 años

Archivo - La cantante BadGyal, en un acto organizado por Casa Seat. - JOAN CARRION - CASA SEAT - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat ha recibido a más de un millón de personas en sus primeros 5 años y ha lanzado una campaña especial para encontrar a la persona 1.000.000 para ofrecerle un pase VIP doble durante un año en Barcelona, informa en un comunicado este lunes.

Desde sus inicios en 2020, Casa Seat se ha convertido en un espacio híbrido que combina cultura, arte, gastronomía e innovación, "un punto de encuentro abierto a la ciudad donde conviven charlas sobre electrificación, arte y actualidad con conciertos, exposiciones y espacios de networking".

El espacio ha sido escenario de momentos destacados como la inmunización contra la Covid-19 a más de 30.000 personas, la firma de la Declaración de Casa Seat para el impulso de la movilidad eléctrica en España o conciertos como el de Bad Gyal.

También ha acogido acciones como la creación del Running Tribe; los Magic Days para los niños de Barcelona, con más de 343.000 participantes; la escucha inmersiva con Aitana; y la primera edición de Dream Makers con Cupra, con la participación del cineasta Juan Antonio Bayona.

Casa Seat también ha contado con la presencia de personalidades de renombre internacional, desde chefs como Jordi Roca y Ferran Adrià, hasta figuras del cine, el deporte y la cultura, como Hansi Flick, Ronaldinho, Ter Stegen, Alexia Putellas, Tom Holland, María Escoté, Paula Hawkins, David Simon o TVBoy.