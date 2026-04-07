Las matriculaciones en Alemania crecen un 5,2% en el primer trimestre, hasta rozar las 700.000 unidades

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MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de automóviles en Alemania crecieron un 5,2% en el primer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta rozar las 700.000 unidades (699.404 registros), según las cifras divulgadas este martes por la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

En cuanto al mes de marzo, se matricularon 294.161 turismos, lo que supone un incremento del 16,0% respecto al mismo mes del año anterior.

Volkswagen ha sido la marca más vendida en el primer trimestre del año, aunque sus matriculaciones han caído un 5,3% interanual, hasta 131.012 unidades, mientras que Skoda llegó a 62.438 unidades, un 24,6% más en términos interanuales. Por su parte, Audi matriculó 51.586 vehículos, un 7,1% más, y BMW llegó hasta 58.547 unidades, un 8,1% más.

Las marcas chinas como BYD han multiplicado por siete sus registros trimestrales, hasta superar las 9.120 matriculaciones en los tres primeros meses del año, mientras que Xpeng ha llegado a 1.207 unidades matriculadas, casi el triple que en el año anterior.

Solo en marzo, 70.663 coches nuevos fueron vehículos eléctricos. Este tipo de propulsión logró así un aumento del 66,2% y una cuota de mercado del 2%. De su lado, 117.846 coches nuevos tenían propulsión híbrida y lograron una cuota de mercado del 40,1% (+16,2%), incluyendo 29.996 híbridos enchufables (+13,0%/10,2%).

Finalmente, el 22,8% de las nuevas matriculaciones fueron coches de gasolina (66.959 coches de pasajeros), el número de los cuales fue un 4,9% inferior al del mismo mes del año anterior. En tanto, el mercado alemán sumó 37.664 coches de pasajeros diésel, un 0,6% menos que en el año anterior, lo que representa una cuota de mercado del 12,8%.