Las matriculaciones de autocaravanas y campers crecen un 25,4% en junio, hasta 893 unidades

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas crecieron un 25,4% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 893 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Las matriculaciones de caravanas nuevas aumentaron también el mes pasado un 60%, pasando de 125 en junio de 2025 a 200 en junio de 2026. También se incrementa el mercado de segundo mano de autocaravanas y campers un 10,8%, pasando de 2.324 en junio de 2025 a 2.576 el mes pasado. Lo mismo ocurre con las ventas de caravanas de ocasión, que aumentan pasando de 659 en junio de 2025 a 679 el mes pasado (+3%).

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevos crecen en junio de 2026 respecto a junio de 2025 principalmente gracias al incremento de matriculaciones de campers. En este contexto cabe señalar que los cambios normativos en las homologaciones están beneficiando estas matriculaciones, pero se esperan nuevas indicaciones por parte de Ministerio de Industria para evitar cualquier problema de seguridad o incumplimientos en materia medioambiental.

En este sentido, el segmento de las autocaravanas sufre un descenso de 15 unidades nuevas respecto a junio del 2026, mientras que el segmento de los campers se eleva en 217 vehículos nuevos.