Las matriculaciones de autocaravanas y campers superan las 6.000 unidades en 2025, un 6% menos

Las matriculaciones de autocaravanas y campers llegaron a las 6.067 unidades, un 6% menos que en 2024 - ASEICAR

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de las autoautocaravanas y campers alcanzó las 6.067 unidades durante 2025, lo que supone un retroceso del 6% con respecto a 2024, según los datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar), facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Este descenso es consecuencia de la caída de casi un 29% de las ventas de campers, al pasar de 3.377 en 2024 a 2.400 el año pasado, destacando "la caída en las matriculaciones de los campers tipo urban van", según indica la asociación.

Sin embargo, las autocaravanas superaron en 2025 las cifras de los últimos tres años, repuntando casi un 19% sobre 2024 al pasar de 3.082 a 3.667 unidades. En opinión de la asociación, estos datos se deben al "esfuerzo realizado por fabricantes y concesionarios para ajustar los precios que se elevaron en los últimos años".

Del lado de las caravanas, sus operaciones también decayeron con respecto a 2024 un 9,2% al matricularse 1.079 nuevos ejemplares.

En total, durante 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning entre autocaravanas, campers y caravanas lo que supone una media de casi 20 vehículos diarios: más de 10 autocaravanas al día, 6,5 campers y casi 3 caravanas diarias.

Respecto a los vehículos de 2a mano de origen nacional y también procedentes de otros países europeos, se aprecia un nuevo crecimiento respecto a 2024 (+14,9%), acumulando una década de grandes incrementos proporcionales.

"Estos datos de 2025 son los primeros del último lustro sin estar condicionados por crisis industriales o inestabilidad económica en nuestro país. Sin embargo, nos preocupa especialmente la caída de las caravanas, un extraordinario remolque para miles de familias que prefieren la estancia fija o itinerante en los campings y el auge de la compra venta de vehículos de segunda mano, lo que nos conducirá irremediablemente a un grave y preocupante envejecimiento del parque móvil del sector", ha expresado el presidente de Aseicar, José Manuel Jurado.