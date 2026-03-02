Las matriculaciones en Francia caen un 11,88% en febrero, hasta 149.633 unidades

Archivo - Un coche - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia cayeron un 11,88% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzarse 149.633 unidades comercializadas en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 120.764 unidades, lo que equivale a una caída del 14,7% respecto a enero de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el primer mes del año se comercializaron 28.869 unidades (un 2,24% más).

Renault ha repetido como la marca más vendida en febrero, con 20.417 unidades comercializadas en el segundo mes del año, lo que le permite alcanzar una cuota de mercado del 16,91%. Estas cifras, sin embargo, son más bajas que las alcanzadas por la compañía de origen francés en el mismo mes de 2025 (cuando vendió 24.446 vehículos y logró una cuota de mercado del 17,27%).

En segundo lugar se han posicionado Peugeot y Citroën, ambas compañías pertenecientes al Grupo Stellantis, con cuotas de mercado del 14,69% y 9,67%, respectivamente. En el caso de Peugeot, las ventas se han desplomado un 20,71% interanual, hasta quedarse sobre las 17.700 unidades comercializadas.

Otras firmas con caídas interanuales de más de dos dígitos han sido Mitsubishi, Suzuki o BMW. En el lado contrario, Fiat o Tesla se han situado entre las firmas con mayores incrementos respecto a febrero del año anterior.

CAEN LAS VENTAS TOTALES HASTA FEBRERO EN UN 9,16%

En lo que se refiere a los dos primeros meses del año, las ventas de turismos y vehículos comerciales han retrocedido un 9,16% respecto al mismo período del año anterior, hasta contabilizar 281.453 unidades comercializadas.

Solo en el mercado de turismos, las ventas han descendido un 11,05%, hasta 227.921 unidades. El retroceso ha sido menor para los vehículos comerciales, con apenas una variación del 0,14% interanual respecto a los dos primeros meses de 2025, hasta 53.532 anotaciones.