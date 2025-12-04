Las matriculaciones en Reino Unido caen un 1,6% en noviembre, hasta 151.154 unidades

Ventas vehículos en Reino Unido - SMMT

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mercado de automóviles nuevos del Reino Unido disminuyó ligeramente en noviembre, con una caída de las nueva matriculaciones del 1,6%, hasta a 151.154 unidades, según las últimas cifras de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

En tanto, a un mes de cerrar el registro anual de nuevas matriculaciones, el mercado británico de automóviles acumula más de 1,87 millones de nuevos registros, un 3,4% más que hasta noviembre del año anterior.

La sexta caída de este año se debió a una disminución del 5,5% en noviembre en la demanda general de compradores privados. La demanda de flotas aumentó ligeramente un 0,2%, mientras que el volumen de compradores empresariales, tradicionalmente una parte muy pequeña del mercado, aumentó un 18%.

La adopción de vehículos eléctricos de batería (VEB), respaldada por la Subvención para Automóviles Eléctricos, aumentó hasta alcanzar el 26,4% de participación en el mercado, justo por encima del 25,1% alcanzado en noviembre del año pasado.

Aunque las matriculaciones de vehículos eléctricos (VE) se encuentran ahora en volúmenes récord (con 426.209 incorporándose a la carretera en los últimos 11 meses), su cuota de mercado del 22,7% en lo que va de año todavía está muy por debajo del objetivo anual del gobierno del 28%

Por su parte, la matriculación de vehículos eléctricos híbridos (VEH) aumentó ligeramente un 1,3%, hasta representar el 13,1% del mercado. El crecimiento más rápido lo registraron los híbridos enchufables, con un aumento del 14,8% y representando el 11,9% de las matriculaciones.

Como resultado, los vehículos electrificados alcanzaron una cuota de mercado récord para el año del 51,4 %, y los vehículos de gasolina y diésel registraron su tercer mes consecutivo como minoría de las matriculaciones.

"Incluso en un mercado frágil, la adopción de vehículos de cero emisiones sigue aumentando, justo lo que necesitamos. Sin embargo, el crecimiento más débil en casi dos años, antes del anuncio gubernamental de un nuevo impuesto a los vehículos eléctricos, debería considerarse una llamada de atención", ha apuntado el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.