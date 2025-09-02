Las matriculaciones en renting crecen un 16,09% en agosto, con una inversión de 383 millones, según AER

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en renting crecieron en agosto un 16,09%, con una inversión mensual de 383 millones de euros, un 20,32% más que el año anterior, según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En concreto, en el pasado mes de agosto se matricularon en el sector del renting 16.346 automóviles, frente a los 14.081 contabilizados en agosto de 2024, es decir, un 16,09% más, mientras que en el acumulado hasta agosto las cifras alcanzan las 230.031 unidades, un 2,4% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 224.643 vehículos.

En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registran un incremento del 13,64%, con 910.704 unidades matriculadas a agosto de 2025.

EL PESO DEL RENTING ES DEL 25,26%

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el acumulado a agosto de 2025 es del 25,26%, mientras que, en el mismo periodo de 2024, era del 28,03%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 41,10% del mercado.

De su lado, el mercado total ha aumentado un 17,08% en agosto, con 73.641 matriculaciones en el mes. El citado mes, el renting ha supuesto el 46,44% del conjunto del canal de empresa, mientras que en agosto de 2024 suponía el 47,55%.

En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 47,76%, frente al 48,73% que registraba al cierre de agosto de 2024. La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting a agosto de 2025 ha alcanzado los 5.275 millones de euros, un 3,62% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizó una inversión de 5.090 millones de euros.

En agosto se ha registrado una inversión de 383 millones de euros, un 20,32% más que en agosto de 2024, cuando se invirtieron 318 millones de euros.

El presidente de la asociación, José-Martín Castro Acebes, ha resaltado que el renting confirma "su fortaleza" como fórmula de movilidad eficiente. "El sector sigue siendo motor clave del mercado automovilístico en España. Este buen comportamiento del renting se produce en un contexto muy favorable para el mercado de automoción en su conjunto", ha comentado.