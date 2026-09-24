Las matriculaciones de turismos en Europa crecen un 5,3% hasta agosto, impulsadas por los eléctricos

Archivo - Una planta automovilística en España - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea alcanzaron 7,54 millones de unidades entre enero y agosto de 2026, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este jueves por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

La evolución del mercado europeo continúa marcada por el avance de las tecnologías electrificadas, especialmente los vehículos eléctricos de batería y los híbridos enchufables, mientras que las matriculaciones de modelos de gasolina y diésel mantienen una tendencia descendente. En concreto, los vehículos eléctricos de batería presentan una cuota del 21,7%, frente al 15,8% registrado un año antes.

En los ocho primeros meses del año se han matriculado 1,64 millones de coches eléctricos en la UE, un 44,9% más. Los cuatro principales mercados eléctricos de la UE concentraron el 64% de las matriculaciones de este tipo de vehículos, con Francia creciendo un 74,2%, Alemania un 53,1% y Dinamarca un 40,9%, mientras que Bélgica avanzó un 13,1%.

Los modelos híbridos se mantienen como la tecnología más demandada en la Unión Europea. Entre enero y agosto se matricularon 2,76 millones de unidades, un 11,1% más interanual, alcanzando una cuota de mercado del 36,6%.

Por su parte, los híbridos enchufables también incrementan su presencia en el mercado europeo. Las matriculaciones ascendieron a 758.082 unidades hasta el octavo mes del año, un 19,6% más que un año antes, y su cuota de mercado pasó del 8,8% al 10%. Italia encabezó el crecimiento entre los principales mercados, con un avance del 77,6%, seguida de España, con un 33,9%, y Alemania, con un 15,6%.

En contraste, los vehículos de gasolina acumulan un 18,6% menos de registros que hace un año hasta lograr 1,63 millones de matriculaciones hasta agosto, reduciendo su cuota de mercado al 21,7%, frente al 28% de un año antes. Francia registró una caída del 35,8%, Alemania del 21,9%, Italia del 16,7% y España del 18,5%.

El diésel mantuvo una evolución similar, con 550.692 unidades registradas, un 18,6% menos que en enero-agosto de 2025. Su cuota se situó en el 7,3% del mercado europeo, frente al 9,4% del ejercicio anterior. En conjunto, gasolina y diésel representaron el 29% de las matriculaciones de turismos de la UE, frente al 37,5% de hace un año.

VOLSKAWGEN MANTIENE EL LIDERAZGO

Por fabricantes, Volkswagen Group concentra el 25,7% del mercado de la UE entre enero y agosto, rozando los 2 millones de entregas, un 1,3% más. Dentro del grupo, este avance se debe principalmente al crecimiento de Skoda (+9,1%) o de Audi que crepe un 4,4%, mientras que la matriz pierde casi un 3% de sus ventas.

Stellantis alcanzó una cuota del 15,9%, con 1,20 millones de unidades, un 5,2% más. Entre sus marcas, Fiat registra un crecimiento del 30%, Citroën del 7,9% y Opel/Vauxhall del 7,1%, mientras que Peugeot retrocede un 2,2% hasta agosto.

El Grupo Renault se posiciona como el tercer grupo con mas ventas en la UE con 781.285 vehículos, un 4% menos, con Renault creciendo apenas un 0,3% y Dacia retrocediendo un 9,8%.

Hyundai Group, por su parte, cayó un 2,2% hasta agosto, mientras que Kia aumentó sus matriculaciones un 9,1% y Hyundai las redujo un 12,7% en los primeros ocho meses de 2026.

Entre los fabricantes con mayor crecimiento destaca BYD, cuyas matriculaciones se elevan hasta las 177.752 unidades, con un progreso del 163%, acercándose a triplicar sua cifras de 2025.

Tesla, por su parte, cede ante la China pese a crecer un 65,9% y vender 142.165 unidades hasta agosto, mientras que Chery Automobile (Omoda, Jaecoo, Ebro, Lepas, entre otras) ha incrementado sus registros un 250,9%, hasta 116.318 unidades. También sobresale Leapmotor, con un aumento multiplicado por cinco en Los qué llevamos de 2026 (426,8%) tras comercializar 62.508 modelos.