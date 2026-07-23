Archivo - Las matriculaciones en la UE suben un 5,7% en el primer semestre y rozan los 5,9 millones de unidades - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea han aumentado un 5,7% en los primeros seis meses del año tras comercializar casi 5,9 millones de unidades, según los datos publicados este jueves por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Desde la organización manifiestan que estos datos ponen de manifiesto que el sector "continuó beneficiándose de una sólida demanda de los consumidores por diversas tecnologías electrificadas, impulsada principalmente por las medidas de apoyo al mercado".

En el primer semestre de 2026 se matricularon 1,22 millones de coches eléctricos nuevos, lo que representa el 20,7% del mercado de la UE. Tres de los cuatro mayores mercados de la UE, que en conjunto concentraban el 63% de todas las matriculaciones de coches eléctricos, experimentaron un fuerte crecimiento: Francia (+62,9%), Alemania (+48%) y Dinamarca (+41,2%). Bélgica también registró un aumento (+8,2%), aunque a un ritmo más moderado.

Las matriculaciones de coches híbridos enchufables continuaron creciendo, con 577.735 unidades en el primer semestre de 2026. Este crecimiento se debió al aumento de las ventas en mercados clave como Italia (+84,3%), España (+39%) y Alemania (+17,9%). Los nuevos coches eléctricos híbridos enchufables representan ahora el 9,8% de las matriculaciones en la UE, frente al 8,5% del mismo periodo de 2025.

Sin embargo, la motorización más elegida por los conductores europeos siguió siendo la híbrida, con 2,19 millones de unidades, impulsada por el crecimiento en Italia (+23%) y España (+20,8%), mientras que Alemania (+6,9%) y Francia (+3,2%) también registraron incrementos. En total, los modelos híbridos eléctricos representaron el 37,3% del mercado total de la UE.

LOS DE GASOLINA Y DIÉSEL SIGUEN RETROCEDIENDO

A finales de junio de 2026, las matriculaciones de coches de gasolina disminuyeron un 17,2%, registrándose descensos en todos los principales mercados. Francia experimentó la mayor caída, con un descenso del 34,2%, mientras que otros mercados clave también registraron descensos de dos dígitos: España (-18,5%), Alemania (-18,2%) e Italia (-17,1%).

Con 1,3 millones de coches nuevos matriculados en el primer semestre de 2026, la cuota de mercado de los coches de gasolina cayó al 22,2% desde el 28,4% del primer semestre de 2025.

Mientras tanto, el mercado de los coches diésel continuó su tendencia a la baja, con un descenso de las matriculaciones del 16,5% y representando el 7,5% de las matriculaciones de coches nuevos, frente al 9,4% anterior.