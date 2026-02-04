Las matriculaciones de vehículos en Alemania decrecen un 6,6% en enero, hasta las 193.981 unidades

Archivo - Las matriculaciones de vehículos en Alemania decrecen un 6,6% tras vendrse 193.981 unidades en enero - VOLKSWAGEN - Archivo

Las ventas de vehículos en el mercado alemán decayeron en el pasado mes de enero un 6,6% sobre el mismo mes del año anterior, tras matricularse 193.981 unidades, según ha informado este miércoles la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

Por desglose de mercados, las ventas de turismos ascendieron un 2,1% en el mes de enero tras matricularse 135.400 unidades, es decir, el 69,8% de las entregas totales. Mientras, las ventas de vehículos comerciales representaron el 30,2% tras comercializarse 58.580 unidades, que supusieron un desplome del 14,45 en comparativa con enero de 2025.

LOS MODELOS ELECTRIFICADOS SUPERAN EL TERCIO DE LAS ENTREGAS

Los turismos con propulsión híbrida no recargable iniciaron el año como la configuración más popular en Alemania, al igual que terminó siéndolo en 2025. Sus registros se elevaron hasta las 58.206 unidades el pasado mes de enero, con un crecimiento del 3,9% y una representación del 30% de las ventas totales.

Por su parte, las ventas de híbridos enchufables (PHEV) alcanzaron la cifra de 21.790 ventas, logrando un crecimiento del 23% en términos interanuales y un 11,2% de participación en las operaciones de enero.

Asimismo, las transacciones de modelos eléctricos crecieron al mismo nivel que los híbridos enchufables (+23,8%), aunque totalizaron más ventas en el mes. Concretamente 42.692 matriculaciones, logrando un 22% de participación, quedándose a unas 1.000 unidades de superar a los modelos de gasolina.

Así, la suma de las unidades electrificadas (BEV + PHEV) en el mercado germano superaron el tercio de las ventas totales del pasado mes (33,2%) y casi rozan un tercio de las ventas hasta octubre en el mercado germano, con 64.482 adquisiciones.

En contrapartida, las ventas de vehículos de combustión se redujeron a la mitad en el mes de enero. En detalle, las unidades diésel se hundieron un 17,1%, hasta las 27.309 entregas, mientras que las de gasolina se desplomaron un 30% para completar 43.695 operaciones.

LAS VENTAS DE VOLKSWAGEN CAEN UN 17,5% PESE A SU LIDERATO

Volkswagen comenzó el año siendo la marca en Alemania con más ventas en su mercado nacional, aunque sus 38.282 operaciones no pudieron impedir una caída del 17,5% en términos interanuales.

Por su parte, Skoda registró 18.550 ventas de turismos para superar a Mercedes y asentarse en la segunda posición del mercado, con un aumento de 12,2%. Por su parte, la firma de la 'flecha plateada' vendió 18.454 unidades, con una caída del 9,9% sobre enero de 2025.

El 'top 5' lo completaron las también germanas BMW y Audi, donde la primera fue la única que creció de las grandes marcas alemanas en el mes de enero. BMW obtuvo 17.105 matriculaciones (+5,4%), mientras que Audi logró 14.054 registros, un 4% menos.

Entre las marcas alemanas, Opel vio el crecimiento más fuerte, con un aumento del 27,4% y las 8.829 ventas, logrando una nueva participación de registro del 4,6%. Porsche creció un 23,3%, con 2.942 apuntes, MAN un total de 131 ventas y un alza del 22,4%, y MINI con 2.645 entregas (+18,1%).

BYD AMPLÍA SU VENTAJA CON TESLA

Las ventas de BYD Co. en Alemania se multiplicaron por más de diez el mes pasado al comercializar en el mercado germano un total 2.629 coches nuevos. BYD, además, superó por más del doble de ventas a las 1.301 matriculaciones de Tesla, que arrancó el año con una subida del 1,9%. Con estos datos, BYD amplía su ventaja sobre Tesla tras haber superado a su rival estadounidense en Alemania y el Reino Unido el año pasado.

Por último, las ventas de las marcas chinas MG, Leapmotor y Xpeng, junto con BYD, coparon el 3,7% de las ventas del sector. MG matriculó 1.458 unidades (-11,4%). Mientras, Leapmotor cuadriplicó sus ventas en el mes de enero (+344%) al totalizar 689 ventas. Xpeng cerró enero con 327 operaciones, triplicando sus registros sobre enero de 2025.