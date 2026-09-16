Archivo - Mazda actualiza el Mazda6e con batería de 78 kWh y hasta 560 km de autonomía, desde 44.725 euros - MAZDA - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha presentado la actualización del Mazda6e para 2027, su berlina de cinco puertas 100% eléctrica, que incorpora una nueva motorización, amplía su gama de acabados e interiores y recibe mejoras tanto en el comportamiento dinámico como en los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), con un precio de partida al contado desde 44.725 euros (acabado Takumi) en España.

La principal novedad del modelo es la incorporación de una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) de 78 kWh, que permite alcanzar una autonomía de hasta 560 kilómetros según el ciclo WLTP y admite potencias de carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW. La versión 2027 desarrolla una potencia de 190 kW (258 CV), con un consumo eléctrico combinado homologado de 16,1 kWh/100 km y emisiones de CO2.

Con esta actualización, Mazda busca reforzar las características del Mazda6e y ampliar las posibilidades de elección para los clientes interesados en una berlina eléctrica. El Mazda6e 2027 llegará a los concesionarios europeos a partir de noviembre de 2026 en su configuración para mercados europeos con volante a la izquierda.

NUEVO ACABADO HOMURA PLUS

La gama del Mazda6e 2027 incorpora el nuevo acabado 'Homura Plus', que aporta una imagen más deportiva y un mayor nivel de equipamiento interior.

Esta versión incorpora molduras inferiores en negro brillante en los paragolpes delantero y trasero, así como en los faldones laterales, elementos que refuerzan su aspecto exterior.

En el habitáculo, el 'Homura Plus' (desde 46.375 euros) combina cuero 'Nappa' negro y tejido 'Suede', con costuras en rojo. También incluye elementos decorativos con patrón de malla en el salpicadero y las puertas, techo interior en negro y una cortinilla eléctrica para el techo panorámico, con el objetivo de reforzar la orientación premium del interior.

Por su parte, la terminación 'Takumi Plus' (desde 46.375 euros) amplía sus posibilidades de personalización con una nueva combinación interior en color beige, que se suma al acabado 'Tan' (camel) que ya estaba disponible.

Mazda también ha introducido cambios en el comportamiento dinámico del vehículo. El Mazda6e 2027 mejora tanto su capacidad de aceleración como la frenada regenerativa, mientras que los ajustes realizados en la suspensión buscan incrementar el equilibrio entre el confort de marcha y la estabilidad.

La marca también ha revisado los sistemas de asistencia a la conducción. El Asistente de tráfico y crucero (CTS) amplía su rango de funcionamiento hasta los 160 km/h, mientras que el sistema de mantenimiento de carril ofrece ahora una intervención sobre la dirección más suave y natural.

Otro de los cambios afecta al sistema de navegación, que incorpora nuevas funciones para buscar y filtrar estaciones de recarga. De esta forma, Mazda pretende facilitar la localización de puntos de carga adecuados y la planificación de desplazamientos de larga distancia.