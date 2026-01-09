Mazda presenta el nuevo CX-6e, su SUV 100% eléctrico para 2026 con hasta 484 kilómetros de autonomía - MAZDA

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Mazda ha presentado su nuevo modelo Mazda CX-6e en el Salón del Automóvil de Bruselas, el segundo modelo bajo la configuración 100% eléctrica de la compañía tras el Mazda 6e, el cual llegará a los mercados europeos a partir de los primeros meses del verano de 2026, según ha manifestado la compañía.

Este SUV de tamaño mediano equipará una batería de 78 kWh, capaz de desarrollar una potencia de 190 kW (258 CV) y entregar un par de 290 Nm a las ruedas traseras. Como velocidad punta alcanzará los 185 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. El consumo homologado que publica la marca se sitúa entre 18,9-19,4 kWh/100 km.

Igualmente, ofrecerá una autonomía 100% eléctrica de hasta 484 km en condiciones WLTP, pudiéndose recuperar desde el 10% al 80% de la batería en torno a los 25 minutos a través de una recarga ultrarrápida de al menos 195 kW en corriente continua. El cargador integrado admite también carga trifásica de corriente alterna a 11 kW para efectuar la recarga en casa.

"El nuevo Mazda CX-6e lleva nuestro enfoque centrado en el ser humano a la era de la electrificación, con una combinación extraordinaria de diseño, placer de conducir y tecnologías avanzadas. Este modelo tiene la eficiencia y las prestaciones que esperan nuestros clientes europeos. Al mismo tiempo, cumple la ambición de Mazda de reducir las emisiones de CO2 y de ampliar nuestra gama de vehículos eléctricos. Junto con el Mazda6e, que hemos lanzado recientemente, supone un gran paso adelante en nuestra estrategia de electrificación y refuerza nuestro enfoque multisolución", ha mostrado el presidente y consejero delegado de Mazda Motor Europe, Martijn ten Brink.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO ADAPTADA A LA CONDUCCIÓN

El nuevo Mazda CX-6e destaca por el trabajo a nivel tecnológico y un equipamiento interior sofisticado. En el habitáculo, bajo las primeras imágenes, se aprecia una pantalla táctil de 26 pulgadas con un diseño personalizable, partido en dos secciones, que proporciona a los pasajeros una completa información sin distraer al conductor. Esta pantalla central se complementa con una pantalla 'display' con información al conductor.

Como novedades tecnológicas, Mazda incorpora una tecnología de control por gestos capaz de seleccionar rápidamente destinos previamente grabados o reproducir la música preferida sin necesidad de pulsar botones.

El nuevo Mazda CX-6e dispone de compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, a las que añade una aplicación propia que soporta distintas funciones de control remoto, como la gestión del proceso de carga o el Bluetooth Key Sharing (con la que el propietario puede compartir el acceso al vehículo con otros usuarios).

La tapicería tendrá hasta tres variantes de color: piel sintética 'Maztex3' en colores beige o negro para la variante de acabado 'Takumi', o 'Maztex' en una combinación de amatista y blanco para la versión 'Takumi Plus'. El acabado de serie dispondrá de llantas de aleación de 19 pulgadas, mientras que 'Takumi Plus' destaca por sus llantas de 21 pulgadas y por la calefacción y ventilación en todos los asientos.

En cuanto a la capacidad del maletero, el nuevo CX-6e podrá albergar hasta 468 litros, 1.434 litros abatiendo los asientos traseros. Además, bajo el capó, existirá un compartimiento de hasta 80 litros de capacidad.