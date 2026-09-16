McLaren invertirá 580 millones de euros en Reino Unido y creará 1.000 empleos hasta 2032

McLaren invertirá 500 millones de libras en Reino Unido y creará 1.000 empleos hasta 2032 - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de coches de alto rendimiento, McLaren Automotive, invertirá alrededor de 500 millones de libras (más de 580 millones de euros) en Reino Unido con el objetivo de ampliar sus capacidades de investigación, desarrollo y producción en el país, una operación que permitirá crear 1.000 nuevos puestos de trabajo de alta cualificación hasta 2032, según ha anunciado este miércoles el Gobierno británico.

La inversión contempla la ampliación del centro de I+D y producción que la compañía tiene en South Yorkshire, así como la apertura de una nueva planta de fabricación de vehículos en Reino Unido. Con este movimiento, McLaren pretende reforzar su capacidad industrial y mantener en territorio británico el diseño, desarrollo y fabricación de sus futuros modelos.

El proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno británico para impulsar la reindustrialización del país y se suma a los 4.000 millones de libras que el Ejecutivo prevé destinar al conjunto del sector automovilístico hasta 2035.

MÁS EMPLEO Y ACTIVIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Además de los 1.000 empleos directos previstos por McLaren, el Gobierno estima que la inversión podría generar hasta 3.000 puestos de trabajo adicionales en el conjunto del sector, especialmente a través de la cadena de suministro vinculada a la actividad de la compañía.

La marca también prevé desarrollar nuevos programas de aprendizaje para jóvenes, con el objetivo de reforzar las capacidades profesionales vinculadas a la fabricación avanzada y a la ingeniería del automóvil.

El compromiso de McLaren de mantener en Reino Unido la producción de sus modelos actuales y futuros también permitirá, según el Gobierno británico, generar nuevas oportunidades de exportación hacia mercados internacionales y favorecer la actividad de empresas locales proveedoras de la compañía.

NUEVOS MOTORES Y UN SUV DE ALTO RENDIMIENTO

Entre los planes anunciados por el fabricante con sede en Woking (Reino Unido), figura la fabricación interna de los motores de sus futuros vehículos por primera vez, además de una ampliación de su gama de productos que contempla la llegada de un SUV de alto rendimiento.

El director ejecutivo de McLaren Group Holdings y McLaren Automotive, Nick Collins, ha señalado que la operación permitirá a la compañía "invertir en el futuro de McLaren y en la fabricación avanzada en el Reino Unido", además de fortalecer las capacidades profesionales, el empleo y la competitividad global del país.

El anuncio se ha producido durante una visita del secretario de Comercio británico, Jonathan Reynolds, y la primera secretaria de Estado, Louise Haigh, al Centro Tecnológico de McLaren en Woking.

El primer ministro, Andy Burnham, ha destacado que McLaren mantendrá en Reino Unido el diseño, la ingeniería y la fabricación de sus futuros vehículos, mientras que Reynolds ha considerado la inversión como una muestra de confianza en la industria automovilística británica.

"McLaren está redoblando su apuesta por Gran Bretaña, manteniendo aquí el diseño, la ingeniería y la fabricación de todos sus futuros coches, y contratando a mil personas más para ello. Su inversión generará programas de aprendizaje de alta calidad, empleos y fomentará el crecimiento mucho más allá de las puertas de su fábrica. Así es como se recupera el trabajo cualificado, los salarios dignos y el orgullo local", ha expresado.

La inversión de McLaren llega pocos días después de que Downing Street celebrase una mesa redonda con líderes empresariales para analizar medidas destinadas a impulsar la inversión, generar empleo y extender las oportunidades económicas por las distintas regiones del país.