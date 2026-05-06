Archivo - El mercado británico de coches crece un 24% en abril hasta 149.247 unidades por la electrificación - FORD - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El mercado de automóviles nuevos del Reino Unido ofreció en abril un fuerte repunte del 24% en términos interanuales, hasta totalizar 149.247 unidades, siendo el primer mes de abril con más ventas desde 2021 y llegando a cifras similares a los niveles prepandemia, cuando el país superó 161.000 entregas en este mes, según las últimas cifras publicadas de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

Estos datos se relacionan principalmente con el aumento de las variantes electrificadas en el pasado mes de abril cuando se comercializaron 39.084 vehículos eléctricos (con un avance del 59,1% sobre abril de 2025) y 20.597 modelos híbridos enchufables (un 46,4% más).

Igualmente, con estas cifras de eléctricos, el mercado británico llegó al hito de superar la cifra de los 2 millones de vehículos eléctricos en su parque automovilístico.

Así, estos datos supusieron que las entregas electrificadas alcanzaran el 39,4% del mercado (26,2% solo de 100% eléctricos). Es decir, casi cuatro de cada diez conductores británicos eligieron algún vehículo enchufable en el último mes --cifras muy similares a los modelos de gasolina--, que hacen muy evidente que en Reino Unido la transición de las combustiones tradicionales a las electrificadas está más avanzadas que en otros mercados europeos.

"La recuperación de abril es bienvenida, pero subraya hasta qué punto los cambios fiscales pueden influir significativamente en el mercado. Alcanzar los dos millones de matriculaciones de coches eléctricos es un hito importante que celebrar, aunque la demanda natural sigue estando muy por debajo del nivel exigido por el mandato, ha expresado el director ejecutivo de la SMMT, Mike Hawes.

Todo ello no se tradujo en un declive de las ventas de combustión, sino que estas también avanzaron. Los coches de propulsión gasolina siguen siendo la variante más comercializada (42,6%), con 63.541 unidades registradas y un balance positivo del 8,2% sobre abril de 2025. En el caso de las unidades diésel, estas sí tuvieron un leve desplome del 1%, con 6.314 ventas en el mes de abril (4,2% de participación en el mercado).

Del lado de las unidades híbridas no enchufables (HEV), la patronal británica registró 19.711 operaciones en abril, un 18,8% más que hace un año (13,2% de cuota de mercado).

La SMMT estima en sus últimas previsiones unas expectativas más débiles para la demanda de vehículos eléctricos en los próximos meses y un menor número de ventas en 2026. Así, prevén que las matriculaciones totales en 2026 aumenten un 3,6%, hasta 2,09 millones de entregas, frente a los 2,04 millones estimados en enero. Sin embargo, la cuota de BEV se ha revisado a la baja al 26,8%, desde el 28,5%, tras un primer trimestre por debajo de lo esperado.

VOLKSWAGEN VUELVE A SER LA MARCA MÁS BUSCADA EN EL MES DE ABRIL

La marca con más unidades vendidas en el mes de abril en el mercado británico fue la alemana Volkswagen, que anotó 12.884 matriculaciones en el cuarto mes de abril y un fuerte rendimiento del 23% sobre el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la segunda más demandada fue la coreana Kia, con 8.922 automóviles matriculados, creciendo un 7,2% en términos interanuales y obteniendo una cuota del mercado del 6%.

El tercer fabricante fue BMW, con 8.700 ventas en el segundo mes del año, tras obtener un progreso del 7,6% en sus ventas con respecto a abril de 2025. El 'top 5' lo cerraron en el cuarto lugar Ford, con 8.230 transacciones y un avance interanual del 17,4%, y Audi, con 8.090 comercializaciones, apenas un 0,9% más que hace un año.

Además, cabe destacar el fuerte rendimiento de marcas chinas en el último mes de abril con MG y Omoda & Jaecoo llegando a cifras muy competitivas y cercanas a las clásicas europeas, con 7.005 y 7.152 unidades cada una, casi duplicando sus cifras la de origen británico (+84,5%) y con un crecimiento medio del 264% en la segunda.

Todo ello sin descontar a BYD, que duplicó sus ventas en el último mes (101,4%), logrando 7.005 entregas de modelos electrificados únicamente, mientras que las otras dos marcas chinas sí tienen unas gamas más amplia de motorizaciones.