El mercado de turismos usados alcanzó en el primer trimestre las 629.590 unidades, un 0,4% más

Archivo - Vehículos en la carretera A6. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones de compraventa de vehículos usados sumaron 629.590 unidades en el primer trimestre, lo que representó un ligero avance del 0,4%, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Por segmentos, los turismos crecieron un 0,7%, hasta 538.343 unidades, mientras que los comerciales ligeros descendieron un 1,3%, con 91.247 unidades registradas.

En marzo, la venta de vehículos de ocasión en España alcanzó las 230.671 unidades, lo que supone un incremento del 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el buen comportamiento de los turismos, cuyas ventas aumentaron un 5,5%, hasta las 196.841 unidades, mientras que las furgonetas registraron un alza más moderada del 0,9%, con 33.830 unidades.

Por antigüedad, los turismos de más de diez años continúan dominando el mercado al representar el 56,6% de las operaciones en marzo. No obstante, todos los tramos de edad registraron incrementos, especialmente los vehículos más nuevos, con subidas destacadas en los de menos de un año. En el caso de las furgonetas, el mayor crecimiento se concentró en las unidades de hasta 12 meses, con un aumento cercano al 30%.

En cuanto a las motorizaciones, el mercado sigue liderado por diésel y gasolina, que en conjunto acaparan cerca del 84% de las ventas. Sin embargo, los diésel retrocedieron un 2% en términos interanuales. Por su parte, las alternativas electrificadas mantienen un fuerte dinamismo: los turismos eléctricos crecieron un 63% en marzo y los híbridos enchufables, un 58%, aunque su peso en el mercado sigue siendo reducido, con cuotas del 1,9% y 2,7%, respectivamente.

Por comunidades autónomas, las ventas de turismos aumentaron en siete regiones, entre ellas Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, mientras que descendieron en diez. Destaca la caída en la Comunidad Valenciana, del 12%, condicionada por el efecto comparativo de las ventas registradas en 2025 tras la dana. En el caso de los vehículos comerciales, las subidas se concentraron en regiones como Castilla-La Mancha, Galicia o País Vasco, frente a descensos generalizados en el resto.

Desde Ancove valoraron positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas para contener el precio de los combustibles, encarecidos por el conflicto en el estrecho de Ormuz, si bien consideran que su impacto es "insuficiente".

Asimismo, la patronal mostró su preocupación por la incertidumbre regulatoria, tanto por el retraso en la aprobación del Plan Auto+, que sustituirá al Moves III, como por la falta de avances en un plan de achatarramiento.

"El contexto actual genera dudas en el mercado, especialmente por la escalada de los combustibles y la falta de claridad en las ayudas", ha señalado el presidente de la asociación, Eric Iglesias.