Mettis AI, la startup española de IA para la formación vial, cierra una ronda de 1,1 millones de euros

Mettis AI, la startup pionera en IA aplicada a la formación vial - METTIS AI

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La startup española Mettis AI cierra una ronda de financiación de 1,1 millones de euros que combina inversión privada y apoyo público y que le permitirá reforzar su desarrollo tecnológico, ampliar su despliegue en España y acelerar su expansión internacional.

La operación ha contado con la participación de Dozen Investment, EASO Ventures, RAW Ventures, Biometric Ventures, Suda Partners, Business Angels de IESE y cofundadores de Cabify.

Fundada en 2024, Mettis AI es una solución que aporta objetividad en la evaluación de la conducción durante las prácticas de autoescuela. Gracias a su sistema propio de inteligencia artificial y sensores avanzados, analiza el comportamiento del conductor al volante y convierte la información en métricas, optimizando el aprendizaje y reduciendo riesgos.

Con el respaldo de la Dirección General de Tráfico (DGT), esta tecnología pionera no graba imágenes, sino que procesa eventos y patrones de comportamiento asociados al alumno, cumpliendo con las normativas de privacidad y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), contando con el sello Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y certificación ISO 27001 (ISMS - Information Security Management System)".

"Nuestro foco es entender el comportamiento de los conductores humanos y dar soporte a las autoescuelas, profesores y estudiantes. No queremos sustituir a nadie, solo añadir objetividad y ayudar al instructor y al estudiante a detectar y corregir errores en el estilo y patrones de conducción. Esta ronda de financiación nos va a permitir avanzar en la expansión y afianzar nuestra tecnología", ha afirmado el fundador y consejero delegado de la startup, Filippo Brunelleschi.

A día de hoy el sistema de Mettis AI ha procesado miles de sesiones en más de 100 autoescuelas distribuidas por toda España. Entre los grupos que ya trabajan con esta tecnología se encuentran GALA Autoescuela y Educatrafic, entre otros. La compañía está operativa en Madrid, Andalucía, Cataluña y Aragón, con previsión de ampliar cobertura en los próximos meses.

ITALIA Y FRANCIA COMO PRIMEROS PASOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Con sede en Madrid, Mettis AI ha apostado por Italia y Francia como primeros países donde ya opera fuera de España. A lo largo de este año, la empresa prevé ampliar su presencia con la llegada a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio.

La reciente ronda de financiación permitirá consolidar el crecimiento en el mercado nacional y reforzar su posicionamiento internacional en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y formación vial.