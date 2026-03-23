MG se convierte en el primer fabricante en lograr la producción de baterías en estado semisólido - MG

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística de origen británico MG ha anunciado este lunes el inicio de la producción en serie de baterías de estado semisólido, convirtiéndose en el primer fabricante del mundo que instalará este tipo de tecnología en vehículos eléctricos.

Bajo el nombre de 'MG SolidCore Battery', esta innovación permitirá ofrecer una mayor autonomía, tiempos de recarga más rápidos, mejor rendimiento en condiciones de bajas temperaturas y mayores niveles de seguridad, según manifiesta la compañía.

La firma prevé incorporar esta nueva batería a sus modelos eléctricos en Europa a partir de finales de 2026, en línea con la creciente demanda de soluciones de movilidad más eficientes y fiables por parte de los consumidores europeos.

NUEVO CENTRO DE INGENIERÍA EN ALEMANIA Y NUEVA TECNOLOGÍA 'HYBRID+'

Igualmente, la firma perteneciente al grupo Saic Motor asiático ha inaugurado su nuevo Centro Europeo de Ingeniería en Alemania, un paso estratégico con el que refuerza su apuesta por el mercado continental bajo el enfoque "en Europa, para Europa".

El nuevo centro de ingeniería, ubicado en Frankfurt (Alemania), actuará como núcleo de desarrollo de vehículos adaptados específicamente a las condiciones del mercado europeo, teniendo en cuenta factores como el clima, la infraestructura vial y los hábitos de conducción. Esta instalación se suma al trabajo de los equipos de MG en Reino Unido y su centro de diseño en Londres, consolidando la influencia europea en el desarrollo de la gama de productos de la marca.

En paralelo, MG ha presentado su tecnología 'Hybrid+', una evolución de sus sistemas híbridos que combina software y hardware avanzados para optimizar el consumo de combustible y mejorar la experiencia de conducción.

Entre sus principales innovaciones destaca una batería de mayor capacidad --hasta 1,83 kWh para aumentar la autonomía en modo eléctrico--, una transmisión híbrida de tres velocidades considerada "una primicia en su segmento", según expone la compañía y un sistema inteligente capaz de gestionar hasta ocho modos de propulsión en función de las condiciones de conducción.

La compañía ha destacado además el crecimiento de su negocio en Europa, donde ha superado el millón de vehículos vendidos acumulados. Solo en 2025, MG comercializó más de 137.000 vehículos híbridos, lo que supuso un incremento superior al 300% respecto al año anterior.

El vicepresidente de MG Europe, Kimi Li, ha señalado que estos avances "refuerzan el compromiso de la marca de ofrecer tecnología de vanguardia accesible", al tiempo que ha subrayado la estrategia de desarrollo local de MG para mejorar la competitividad y adaptación de sus modelos en el mercado europeo.