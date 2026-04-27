MG impulsa su ofensiva eléctrica en el Salón del Automóvil de Pekín con los nuevos MG4, MG 4X y MG 07 - MG

PEKÍN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

MG Motor ha reforzado su estrategia de electrificación e innovación tecnológica durante su participación en el Auto China 2026, donde ha presentado importantes novedades de producto encabezadas por el nuevo MG4, junto a los futuros lanzamientos del SUV MG 4X y el coupé electrificado MG 07.

El MG4 2026 ha sido uno de los grandes protagonistas del certamen, con una gama compuesta por seis variantes y múltiples mejoras orientadas a la experiencia del usuario. El modelo, que se aproxima a las 100.000 unidades comercializadas en China, llegará a los mercados europeos en la segunda mitad de año y se convertirá en el primer coche de producción masiva en utilizar una batería de estado semisólido.

Entre sus principales atributos destacan su espacio interior, rendimiento y tecnologías avanzadas, como la integración de la batería en la estructura de la carrocería (CTB), la conectividad inteligente desarrollada junto a OPPO y el uso de baterías semisólidas. En el mercado chino, el modelo mantiene un ritmo de ventas superior a las 10.000 unidades mensuales, situándose de forma recurrente entre los tres más vendidos de su categoría.

La versión 2026 incorpora nuevas opciones de personalización, incluyendo colores exteriores inéditos y un diseño con techo flotante, además de llantas de aleación de 17 pulgadas. En el interior, el vehículo introduce asientos delanteros con funciones de calefacción, ventilación, masaje y memoria, así como un sistema de infoentretenimiento con pantalla central de 15,6 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay.

LOS NUEVOS MG 4X Y MG 07

Por otro lado, la marca ha anunciado el lanzamiento del nuevo MG 4X, previsto para mayo en el mercado chino. Este modelo, que amplía la familia MG4, contará incluso en su versión de acceso con batería semisólida, tracción trasera y suspensión independiente, posicionándose como una propuesta competitiva dentro del segmento A de SUV eléctricos.

Asimismo, MG ha avanzado los detalles del MG 07, su nuevo buque insignia electrificado, desarrollado sobre la plataforma de nueva generación de SAIC Motor. El modelo estará disponible en versiones 100% eléctricas e híbridas enchufables y aspira a redefinir el segmento de los coupés de nueva energía con un diseño de inspiración premium.

El MG 07 será uno de los primeros vehículos de producción en incorporar el sistema de conducción autónoma basado en el modelo de aprendizaje por refuerzo Momenta R7, desarrollado en colaboración con la compañía especializada Momenta. Esta tecnología permitirá funciones avanzadas de conducción autónoma urbana, ofreciendo una experiencia continua desde el inicio hasta el destino de un trayecto.